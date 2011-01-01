//+------------------------------------------------------------------+

//| Table of Web Colors|

//+------------------------------------------------------------------+

#define X_SIZE 140 // 编辑物件的宽度

#define Y_SIZE 33 // 编辑物件的高度

//+------------------------------------------------------------------+

//| 网络颜色数组 |

//+------------------------------------------------------------------+

color ExtClr[140]=

{

clrAliceBlue,clrAntiqueWhite,clrAqua,clrAquamarine,clrAzure,clrBeige,clrBisque,clrBlack,clrBlanchedAlmond,

clrBlue,clrBlueViolet,clrBrown,clrBurlyWood,clrCadetBlue,clrChartreuse,clrChocolate,clrCoral,clrCornflowerBlue,

clrCornsilk,clrCrimson,clrCyan,clrDarkBlue,clrDarkCyan,clrDarkGoldenrod,clrDarkGray,clrDarkGreen,clrDarkKhaki,

clrDarkMagenta,clrDarkOliveGreen,clrDarkOrange,clrDarkOrchid,clrDarkRed,clrDarkSalmon,clrDarkSeaGreen,

clrDarkSlateBlue,clrDarkSlateGray,clrDarkTurquoise,clrDarkViolet,clrDeepPink,clrDeepSkyBlue,clrDimGray,

clrDodgerBlue,clrFireBrick,clrFloralWhite,clrForestGreen,clrFuchsia,clrGainsboro,clrGhostWhite,clrGold,

clrGoldenrod,clrGray,clrGreen,clrGreenYellow,clrHoneydew,clrHotPink,clrIndianRed,clrIndigo,clrIvory,clrKhaki,

clrLavender,clrLavenderBlush,clrLawnGreen,clrLemonChiffon,clrLightBlue,clrLightCoral,clrLightCyan,

clrLightGoldenrod,clrLightGreen,clrLightGray,clrLightPink,clrLightSalmon,clrLightSeaGreen,clrLightSkyBlue,

clrLightSlateGray,clrLightSteelBlue,clrLightYellow,clrLime,clrLimeGreen,clrLinen,clrMagenta,clrMaroon,

clrMediumAquamarine,clrMediumBlue,clrMediumOrchid,clrMediumPurple,clrMediumSeaGreen,clrMediumSlateBlue,

clrMediumSpringGreen,clrMediumTurquoise,clrMediumVioletRed,clrMidnightBlue,clrMintCream,clrMistyRose,clrMoccasin,

clrNavajoWhite,clrNavy,clrOldLace,clrOlive,clrOliveDrab,clrOrange,clrOrangeRed,clrOrchid,clrPaleGoldenrod,

clrPaleGreen,clrPaleTurquoise,clrPaleVioletRed,clrPapayaWhip,clrPeachPuff,clrPeru,clrPink,clrPlum,clrPowderBlue,

clrPurple,clrRed,clrRosyBrown,clrRoyalBlue,clrSaddleBrown,clrSalmon,clrSandyBrown,clrSeaGreen,clrSeashell,

clrSienna,clrSilver,clrSkyBlue,clrSlateBlue,clrSlateGray,clrSnow,clrSpringGreen,clrSteelBlue,clrTan,clrTeal,

clrThistle,clrTomato,clrTurquoise,clrViolet,clrWheat,clrWhite,clrWhiteSmoke,clrYellow,clrYellowGreen

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 创建和初始化编辑物件 |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateColorBox(int x,int y,color c)

{

//--- 生成新编辑物件的名称

string name="ColorBox_"+(string)x+"_"+(string)y;

//--- 创建新的编辑物件

if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_EDIT,0,0,0))

{

Print("Cannot create: '",name,"'");

return;

}

//--- 设置坐标，宽度和高度

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x*X_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y*Y_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,X_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,Y_SIZE);

//--- 设置文本颜色

if(clrBlack==c) ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

else ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrBlack);

//--- 设置背景色

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,c);

//--- 设置文本

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,(string)c);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序开始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 创建颜色编辑物件的7x20表格

for(uint i=0;i<140;i++)

CreateColorBox(i%7,i/7,ExtClr[i]);

}