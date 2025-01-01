- ChartApplyTemplate
返回EA交易或者脚本放置到的图表点Y坐标。
int ChartYOnDropped();
返回值
Y 坐标值。
注释
自上向下的Y 轴方向。
示例：
另见
ChartWindowOnDropped, ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped