ChartYOnDropped

返回EA交易或者脚本放置到的图表点Y坐标。

int  ChartYOnDropped();

返回值

Y 坐标值。

注释

自上向下的Y 轴方向。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 取得并打印使用鼠标把脚本放置到图表上的点的X和Y坐标
   int x=ChartXOnDropped();
   int y=ChartYOnDropped();
   PrintFormat("Script dropped to coordinates X = %d, Y = %d"xy);
   /*
  结果：
   Script dropped to coordinates X = 429Y = 114
   */
  }

