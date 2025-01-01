- 数组，缓冲器和时序列中索引方向
iTickVolume
返回对应的图表上柱形图的报价量（通过'shift'参数表示）。
|
long iTickVolume(
参数
交易品种
[in] 金融工具的交易品种名称。NULL表示当前交易品种。
timeframe
[in] 周期。它可以是ENUM_TIMEFRAMES其中一个枚举值。0表示当前图表周期。
shift
[in] 来自时间序列返回值的指数（相对于当前柱形图的指定柱形图数量的向后偏移）。
返回值
对应的图表上柱形图的报价量（通过'shift'参数表示）或者错误情况下为0。错误详情，请调用GetLastError()函数。
注意
这个函数始终返回实际数据。为此，它对每次调用期间指定交易品种/周期的时间序列执行请求。这意味着如果第一次函数调用时没有准备好的数据，则可能需要一些时间来准备结果。
这个函数不会存储之前的调用结果，也没有快速返回值的本地缓存。
例如：
|
input int shift=0;
另见