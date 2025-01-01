- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindNext
函数继续通过 FileFindFirst()搜索起始位置。
|
bool FileFindNext(
参量
search_handle
[in] 搜索处理，通过 FileFindFirst()恢复。
returned_filename
[out] 找到的下一个文件或子目录的名称。仅返回文件名(包括扩展名)，无论它们是否在搜索过滤器中指定，都不会包括目录和子目录。
返回值
如果成功，返回真值，否则返回错误值。
示例：
|
//--- 启动脚本时显示输入参数的窗口
另见