//--- 启动脚本时显示输入参数的窗口

#property script_show_inputs

//--- 过滤器

input string InpFilter="*";

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序启动开始 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name;

int i=1;

//--- 在本地文件夹根目录下接收搜索句柄

long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);

//--- 检查FileFindFirst()函数是否成功执行

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- 检查循环中传递的字符串是否是文件或目录名称

do

{

ResetLastError();

//--- 如果是文件，函数将返回true，如果是目录，函数将生成错误ERR_FILE_IS_DIRECTORY。

FileIsExist(file_name);

PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Directory" : "File",file_name);

i++;

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- 关闭搜索句柄

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Files not found!");

}