文档部分
MQL5参考文件函数FileFindNext 

FileFindNext

函数继续通过 FileFindFirst()搜索起始位置。

bool  FileFindNext(
   long      search_handle,         // 搜索处理程序
   string&   returned_filename      // 找到的文件或子目录的名称
   );

参量

search_handle

[in]  搜索处理，通过 FileFindFirst()恢复。

returned_filename

[out] 找到的下一个文件或子目录的名称。仅返回文件名(包括扩展名)，无论它们是否在搜索过滤器中指定，都不会包括目录和子目录。

返回值

如果成功，返回真值，否则返回错误值。

示例：

//--- 启动脚本时显示输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 过滤器
input string InpFilter="*";
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序启动开始                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- 在本地文件夹根目录下接收搜索句柄
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- 检查FileFindFirst()函数是否成功执行
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 检查循环中传递的字符串是否是文件或目录名称
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- 如果是文件，函数将返回true，如果是目录，函数将生成错误ERR_FILE_IS_DIRECTORY。 
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Directory" : "File",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- 关闭搜索句柄
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("Files not found!");
  }

另见

FileFindFirstFileFindClose