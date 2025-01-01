//--- 用于图表 ID的变量

long currChart,prevChart=ChartFirst();

int i=0,limit=100;

Print("ChartFirst =",ChartSymbol(prevChart)," ID =",prevChart);

while(i<limit)// 不允许超过100个打开的窗口

{

currChart=ChartNext(prevChart); // 通过使用之前图表ID获得新图表ID

if(currChart<0) break; // 到达了图表列表末端

Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);

prevChart=currChart;// 为ChartNext()保存当前图表ID

i++;// 不要忘记增加计数器

}