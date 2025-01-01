文档部分
MQL5参考图表操作ChartNext 

ChartNext

返回指定图表旁边的图表ID。

long  ChartNext(
   long  chart_id      // 图表 ID
   );

参量

chart_id

[in] 图表 ID. 0 不表示当前图表。0表示“返回第一图表”。

返回值

图表 ID。如果在图表列表末端，返回-1 。

示例：

//--- 用于图表 ID的变量
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   Print("ChartFirst =",ChartSymbol(prevChart)," ID =",prevChart);
   while(i<limit)// 不允许超过100个打开的窗口
     {
      currChart=ChartNext(prevChart); // 通过使用之前图表ID获得新图表ID
      if(currChart<0) break;          // 到达了图表列表末端
      Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;// 为ChartNext()保存当前图表ID
      i++;// 不要忘记增加计数器
     }