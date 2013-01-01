- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsExist
检测文件是否存在。
|
bool FileIsExist(
参量
file_name
[in] 被检测的文件名
common_flag=0
[in] 标记 决定文件位置，如果common_flag = FILE_COMMON,文件为所有客户端放置共享文件夹 \Terminal\Common\Files。否则，文件放置在本地文件夹中。
返回值
如果指定文件存在返回真值。
注释
检测的文件可以证明是子目录。这种情况下，FileIsExist()函数将返回false，_LastError变量将会登录错误5018 - "这是一个目录，而不是文件" (请见FileFindFirst 函数示例)。
出于安全考虑，工作文件必须严格由MQL5语言管理。使用MQL5实 施文件操作的文件意味着，不能在文件沙箱外。
如果common_flag = FILE_COMMON,函数为所有客户端在共享文件中寻找文件 \Terminal\Common\Files，否则函数在本地文件夹中寻找文件 (MQL5 \ Files or MQL5 \ Tester \ Files 检测状态下)。
示例：
|
//--- 启动脚本时显示输入参数的窗口
