- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
OnTesterPass
当 TesterPass事件发生时，在EA中调用这个函数来处理EA优化期间的新数据框架。
|
void OnTesterPass(void);
返回值
无返回值
注意
TesterPass事件在接收策略测试中EA优化期间的框架时自动生成。
带有OnTesterDeInit()或OnTesterPass()事件处理程序的EA会在优化开始期间，在单独的程序端图表上自动下载。它包括测试中已经制定的交易品种和周期。这个函数意味着处理优化期间从测试代理接收的框架。包含测试结果的框架应该使用FrameAdd()函数，从OnTester()处理程序来发送。
请记住由测试代理使用FrameAdd()函数发送的优化框架可能会绑定在一起，并需要时间来交付。因此，不是所有的框架，以及TesterPass事件，可能在优化结束之前到达，并在OnTesterPass()中处理的。如果您想要得到OnTesterDeinit()中的所有迟到的框架，请使用FrameNext()函数来放置代码块。
完成OnTesterDeinit()优化之后，可以使用FrameFirst()/FrameFilter和FrameNext()函数再次分类所有接收的框架。
另见
测试交易策略、处理优化结果、OnTesterInit、 OnTesterDeinit、FrameFirst、FrameFilter、 FrameNext、FrameInputs