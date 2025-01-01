事件处理

MQL5语言提供对特定预定义事件的处理。处理这些事件的函数应该在MQL5程序中定义：函数名、返回类型、一组参数（如果有），并且它们的类型应该严格地符合事件处理函数的描述。

客户端事件处理程序使用返回和参数类型来识别处理事件的函数。如果某个函数有一些参数或者返回类型与下面的描述不符，那么这样的函数就不可以被用于处理事件。

函数 描述 OnStart 当Start事件发生时调用这个函数，来执行脚本中设定的操作 OnInit 当Init事件发生时在指标和EA中调用这个函数，来初始化启动的MQL5程序 OnDeinit 当Deinit事件发生时在指标和EA中调用这个函数，来去初始化启动的MQL5程序 OnTick 当NewTick事件发生时在EA中调用这个函数，来处理一个新报价 OnCalculate 当Calculate事件发生时在指标中调用这个函数，来处理价格数据的变化 OnTimer 当Timer周期性事件在固定时间间隔内由程序端生成期间，在指标和EA中调用这个函数 OnTrade 当Trade事件在交易服务器上交易操作结束时生成期间，在EA中调用这个函数 OnTradeTransaction 当TradeTransaction事件发生时在EA中调用这个函数，来处理一个交易请求执行结果 OnBookEvent 当BookEvent事件发生时在EA中调用这个函数，来处理市场深度中的变化 OnChartEvent 当ChartEvent事件发生时在指标和EA中调用这个函数，来处理由用户或者MQL5程序所做的图表更改 OnTester 当Tester事件发生时在EA中调用这个函数，以便在对历史数据测试EA之后执行必要的操作 OnTesterInit 当TesterInit事件发生时在EA中调用这个函数，以便在策略测试优化之前执行必要的操作 OnTesterDeinit 在策略测试EA优化之后，当TesterDeinit事件发生时在EA中调用这个函数。 OnTesterPass 当TesterPas事件发生时在EA中调用这个函数，以便在策略测试中处理EA优化期间到达的新数据框架

客户端将传入事件发送到相应的打开图表中。此外，事件也可以通过图表（图表事件）或mql5程序（自定义事件）来生成。通过设置CHART_EVENT_OBJECT_CREATE和CHART_EVENT_OBJECT_DELETE图表属性可以启用/禁用生成图形对象创建/删除事件。每个mql5应用程序和图表都有其自己的事件队列，所有新到达的事件也都包括其中。

一个程序只从其所运行的图表中获取事件。所有事件都按照它们的接收顺序来处理。如果这个队列已经包括NewTick事件，或者这个事件正在处理阶段，那么新的NewTick事件就不能添加到mql5应用程序队列中。同样，如果ChartEvent已在mql5程序序列或者这种事件正被处理，那么这种类型的新事件都不可放在队列之中。Timer事件处理也以相同的方式进行――如果Timer事件已在队列中或者正被处理中，那么队列中则不设置新的timer事件

事件队列具有一定限制但充足的规模，所以对于一个正确的开发程序来说，不可能出现队列溢出的情况。当队列溢出时，新事件会被舍弃，而不会将其设置为队列。

强烈建议不要使用无限循环来处理事件。可能的例外就是处理单独的Start事件的脚本。

程序库不处理任何事件。