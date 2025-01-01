文档部分
MQL5参考使用DirectXDXPrimiveTopologySet 

DXPrimiveTopologySet

设置使用DXDrawIndexed()渲染的原语类型。

bool  DXPrimiveTopologySet(
   int                         context,                // 图形环境句柄
   ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY  primitive_topology      // 原语类型
   );

参数

context

[in]  在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。

primitive_topology

[in]  来自ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY枚举的值。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY

ID

匹配D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST

1

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST

2

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP

3

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST

4

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP

5

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ

6

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ

7

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ

8

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ

9

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ