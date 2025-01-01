//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 在账户中的所有仓位中循环

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 通过自动选择仓位取得下一个仓位的编号以访问它的属性

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- 取得仓位类型并显示用于仓位字符串属性列表的标题

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("String properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);



//--- 在标题下方打印选定仓位的所有字符串型属性

PositionPropertiesStringPrint(15);

}

/*

结果：

String properties of an open position Buy #2810798881:

Symbol: EURUSD

Comment: Test PositionGetString

External ID:

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 在日志中显示选定仓位的字符串型属性 |

//+------------------------------------------------------------------+

void PositionPropertiesStringPrint(const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

string value="";



//--- 定义标题文字和标题栏位的宽度

//--- 如果传给函数的标题宽度为0, 则宽度为标题文字行的大小+1

header="Symbol:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- 取得并在日志中以指定标题宽度显示仓位的交易品种

if(!PositionGetString(POSITION_SYMBOL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- 在日志中显示仓位注释

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetString(POSITION_COMMENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- 在日志中显示外部系统中的仓位 ID

header="External ID:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetString(POSITION_EXTERNAL_ID, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);

}