#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 图表 ID

long chart_id=ChartID();



//--- 循环遍历所有图表图形对象

int obj_total=ObjectsTotal(chart_id);

for(int i=obj_total-1; i>=0; i--)

{

//--- 每隔一个跳过对象

if(i%2==0)

continue;



//--- 取得图形对象的名称

//--- 如果是自动交易标签, 跳过该对象

string obj_name=ObjectName(chart_id, i);

if(StringFind(obj_name, "autotrade")==0)

continue;



//--- 使用 chart_id 从图表上删除图形对象

ResetLastError();

if(ObjectDelete(chart_id, obj_name))

{

PrintFormat("[%d] Graphic object named \"%s\" removed from the chart with ID #%I64d", i, obj_name, chart_id);

}

else

{

Print("ObjectDelete() failed. Error ", GetLastError());

}

}

/*

放置了图形对象和自动交易标签(已跳过)的 6图表的结果:

[659] Graphic object named "M30 Rectangle 5636" removed from the chart with ID #128968168951083984

[657] Graphic object named "M30 Trendline 40731" removed from the chart with ID #128968168951083984

[1] Graphic object named "M30 Vertical Line 13600" removed from the chart with ID #128968168951083984

*/

}