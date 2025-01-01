- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectDelete
函数从指定图表中的指定名称里删除物件。
|
bool ObjectDelete(
参量
chart_id
[in] 图表标识符。0表示当前图表。
name
[in] 删除物件的名称。
返回值
如果命令成功添加到指定图表队列那么函数返回true，否则返回false。
注释
非同步调用通常用于ObjectDelete()，这也是函数仅返回命令添加到图表队列的结果。在这种情况下，true仅表示命令已成功加入队列，但执行结果尚不可知。
若要检查命令执行结果，您可以使用ObjectFind()函数或任何其他请求对象属性的函数，例如ObjectGetXXX。但是，您需要牢记的是这类函数将被加入到图表的队尾，需要等待执行结果（因为同步调用），因此，可能会耗费大量时间。当处理图表上的大量对象时应该考虑这个特性。
当物件重命名，两个事件同时形成。这些事件可以在EA交易或者 OnChartEvent() 函数指标中处理：
- 旧名称物件删除事件；
- 新名称物件新建事件。
示例：
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."