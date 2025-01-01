经济日历函数

这部分描述了处理可在MetaTrader平台直接使用的经济日历的函数。经济日历是一个即时可用的百科全书，描述了宏观经济指标、指标发布日期以及重要程度。宏观经济指标的相关值会在发布时立即发送至MetaTrader平台，并以标签的形式显示在图表上，使您可以根据国家、货币和重要性直观地跟踪所需的指标。

所有用于经济日历的函数都使用交易服务器时间(TimeTradeServer)。这意味着MqlCalendarValue结构中的时间和CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory函数中输入的时间都在交易服务器时区中设置，而不是在用户本地时间设置。

经济日历函数可以根据自定义重要性标准，从必要的国家/货币的角度对传入事件进行自动分析。