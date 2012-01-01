#property description "Script based on RSI indicator data displays"

#property description "how often the market was in"

#property description "overbought and oversold areas in the specified time interval."

//--- 启动脚本时显示导入参数的窗口

#property script_show_inputs

//--- 导入参数

input int InpMAPeriod=14; // 移动平均周期

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 价格类型

input double InpOversoldValue=30.0; // 超卖水平

input double InpOverboughtValue=70.0; // 超买水平

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // 分析开始日期

input datetime InpDateFinish=D'2013.01.01 00:00'; // 分析结束日期

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序开始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

double rsi_buff[]; // 指标值的数组

int size=0; // 数组大小

//--- 接收RSI指标处理

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(Symbol(),Period(),InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- 接收指标处理失败

PrintFormat("Indicator handle receiving error. Error code = %d",GetLastError());

return;

}

//--- 循环中，直到指标计算它的所有值

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

{

//--- 如果指标强制完成脚本操作则退出

if(IsStopped())

return;

//--- 暂停允许指标计算它的所有值

Sleep(10);

}

//--- 复制一段时间的指标值

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,InpDateFinish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("Failed to copy the indicator values. Error code = %d",GetLastError());

return;

}

//--- 接收数组大小

size=ArraySize(rsi_buff);

//--- 分类数组

ArraySort(rsi_buff);

//--- 找出市场在超卖区域的时间（百分比）

double ovs=(double)ArrayBsearch(rsi_buff,InpOversoldValue)*100/(double)size;

//--- 找出市场在超买区域的时间（百分比）

double ovb=(double)(size-ArrayBsearch(rsi_buff,InpOverboughtValue))*100/(double)size;

//--- 显示数据的字符串形式

string str="From "+TimeToString(InpDateStart,TIME_DATE)+" to "

+TimeToString(InpDateFinish,TIME_DATE)+" the market was:";

string str_ovb="in overbought area "+DoubleToString(ovb,2)+"% of time";

string str_ovs="in oversold area "+DoubleToString(ovs,2)+"% of time";

//--- 在图表上显示数据

CreateLabel("top",5,60,str,clrDodgerBlue);

CreateLabel("overbought",5,35,str_ovb,clrDodgerBlue);

CreateLabel("oversold",5,10,str_ovs,clrDodgerBlue);

//--- 重绘图表

ChartRedraw(0);

//--- 暂停

Sleep(10000);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 在图表左下角显示评论 |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateLabel(const string name,const int x,const int y,

const string str,const color clr)

{

//--- 创建一个标签

ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0);

//--- 绑定标签到左下角

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER);

//--- 改变定位点位置

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);

//--- X方向定位点的距离

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

//--- Y方向定位点的距离

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- 标签文本

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,str);

//--- 文本颜色

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- 文本大小

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,12);

}