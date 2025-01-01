- iAC
- iAD
- iADX
- iADXWilder
- iAlligator
- iAMA
- iAO
- iATR
- iBearsPower
- iBands
- iBullsPower
- iCCI
- iChaikin
- iCustom
- iDEMA
- iDeMarker
- iEnvelopes
- iForce
- iFractals
- iFrAMA
- iGator
- iIchimoku
- iBWMFI
- iMomentum
- iMFI
- iMA
- iOsMA
- iMACD
- iOBV
- iSAR
- iRSI
- iRVI
- iStdDev
- iStochastic
- iTEMA
- iTriX
- iWPR
- iVIDyA
- iVolumes
技术指标函数
所有函数，像iMA, iAC, iMACD, iIchimoku等，在客户端全局缓存区建立类似技术指标的副本，如果类似参量的指标副本已经存在，新的副本就不会建立，只是参考存在的副本增添项目。
这些函数返回适当的指标副本处理，使用该处理系统，可以通过类似指标收到计算数据。类似缓冲区数据（技术指标包括内部缓冲区的计算数据1到5的不同取决于指标）可以使用 CopyBuffer() 函数被MQL5程序复制。
不能参考新建的指标数据，因为指标计算值需要时间，因此最好在OnInit()中建立指标处理器，函数 iCustom() 创建类似自定义指标，返回的处理器就能成功建立。自定义指标包含最高512指标缓冲区， CopyBuffer() 函数中包括目录，使用获得的处理器。
使用IndicatorCreate() 函数创建任意计算指标是一种通用的办法，该函数以输入参量形式接收如下数据：
- 交易品种名称；
- 时间表；
- 创建的指标类型；
- 指标输入参量数量；
- MqlParam类型数组包含所有必要的输入参量。
计算机内存可以通过删除不使用的指标释放，使用IndicatorRelease()函数，传递指标处理器。
注释。 在MQL5程序中反复以相同参量调用指标函数不能导致参考计算器的增加；计算器值能被1建立一次，推荐使用 OnInit() 函数获得指标处理器，在其余函数中使用这些处理器，当MQL5程序初始化时，指标开始减少。
所有指标函数都有至少2个参量-交易品种和周期。交易品种 NULL 值代表当前交易品种，周期0值代表当前时间表。
|
函数
|
返回指标处理器：
|
加速震荡指标
|
累积/分配
|
平均定向指数
|
韦尔达平均定向指数
|
鳄鱼指标
|
适合的移动平均数
|
动量震荡指标
|
平均真实区域
|
熊市
|
布林带
|
牛市
|
商品通道指数
|
蔡金摆动指标
|
自定义指标
|
双指数移动平均线
|
指标
|
轨道线指标
|
强力指数
|
分形学
|
分形学适合移动平均数
|
鳄鱼振荡器
|
一目均衡图
|
威廉姆斯的市场便利指标
|
动量指标
|
货币流量指标
|
移动平均数
|
移动平均振荡指标（MACD柱状图）
|
移动平均聚散指标
|
平衡交易量
|
抛物转向系统
|
相对强弱指标
|
相对活力指标
|
标准偏差
|
随机摆动指标
|
三倍指数移动平均数
|
三倍指数移动平均数振荡指标
|
威廉指数
|
动态平均数便利指标
|
成交量