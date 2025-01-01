技术指标函数

所有函数，像iMA, iAC, iMACD, iIchimoku等，在客户端全局缓存区建立类似技术指标的副本，如果类似参量的指标副本已经存在，新的副本就不会建立，只是参考存在的副本增添项目。

这些函数返回适当的指标副本处理，使用该处理系统，可以通过类似指标收到计算数据。类似缓冲区数据（技术指标包括内部缓冲区的计算数据1到5的不同取决于指标）可以使用 CopyBuffer() 函数被MQL5程序复制。

不能参考新建的指标数据，因为指标计算值需要时间，因此最好在OnInit()中建立指标处理器，函数 iCustom() 创建类似自定义指标，返回的处理器就能成功建立。自定义指标包含最高512指标缓冲区， CopyBuffer() 函数中包括目录，使用获得的处理器。

使用IndicatorCreate() 函数创建任意计算指标是一种通用的办法，该函数以输入参量形式接收如下数据：

计算机内存可以通过删除不使用的指标释放，使用IndicatorRelease()函数，传递指标处理器。

注释。 在MQL5程序中反复以相同参量调用指标函数不能导致参考计算器的增加；计算器值能被1建立一次，推荐使用 OnInit() 函数获得指标处理器，在其余函数中使用这些处理器，当MQL5程序初始化时，指标开始减少。

所有指标函数都有至少2个参量-交易品种和周期。交易品种 NULL 值代表当前交易品种，周期0值代表当前时间表。