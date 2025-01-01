文档部分
MQL5参考技术指标 

技术指标函数

所有函数，像iMA, iAC, iMACD, iIchimoku等，在客户端全局缓存区建立类似技术指标的副本，如果类似参量的指标副本已经存在，新的副本就不会建立，只是参考存在的副本增添项目。

这些函数返回适当的指标副本处理，使用该处理系统，可以通过类似指标收到计算数据。类似缓冲区数据（技术指标包括内部缓冲区的计算数据1到5的不同取决于指标）可以使用 CopyBuffer() 函数被MQL5程序复制。

不能参考新建的指标数据，因为指标计算值需要时间，因此最好在OnInit()中建立指标处理器，函数 iCustom() 创建类似自定义指标，返回的处理器就能成功建立。自定义指标包含最高512指标缓冲区， CopyBuffer() 函数中包括目录，使用获得的处理器。

使用IndicatorCreate() 函数创建任意计算指标是一种通用的办法，该函数以输入参量形式接收如下数据：

  • 交易品种名称；
  • 时间表；
  • 创建的指标类型；
  • 指标输入参量数量；
  • MqlParam类型数组包含所有必要的输入参量。

计算机内存可以通过删除不使用的指标释放，使用IndicatorRelease()函数，传递指标处理器。

注释。 在MQL5程序中反复以相同参量调用指标函数不能导致参考计算器的增加；计算器值能被1建立一次，推荐使用 OnInit() 函数获得指标处理器，在其余函数中使用这些处理器，当MQL5程序初始化时，指标开始减少。

所有指标函数都有至少2个参量-交易品种和周期。交易品种 NULL 值代表当前交易品种，周期0值代表当前时间表

函数

返回指标处理器：

iAC

加速震荡指标

iAD

累积/分配

iADX

平均定向指数

iADXWilder

韦尔达平均定向指数

iAlligator

鳄鱼指标

iAMA

适合的移动平均数

iAO

动量震荡指标

iATR

平均真实区域

iBearsPower

熊市

iBands

布林带

iBullsPower

牛市

iCCI

商品通道指数

iChaikin

蔡金摆动指标

iCustom

自定义指标

iDEMA

双指数移动平均线

iDeMarker

指标

iEnvelopes

轨道线指标

iForce

强力指数

iFractals

分形学

iFrAMA

分形学适合移动平均数

iGator

鳄鱼振荡器

iIchimoku

一目均衡图

iBWMFI

威廉姆斯的市场便利指标

iMomentum

动量指标

iMFI

货币流量指标

iMA

移动平均数

iOsMA

移动平均振荡指标（MACD柱状图）

iMACD

移动平均聚散指标

iOBV

平衡交易量

iSAR

抛物转向系统

iRSI

相对强弱指标

iRVI

相对活力指标

iStdDev

标准偏差

iStochastic

随机摆动指标

iTEMA

三倍指数移动平均数

iTriX

三倍指数移动平均数振荡指标

iWPR

威廉指数

iVIDyA

动态平均数便利指标

iVolumes

成交量
iAC