MQL5参考使用OpenCL工作CLHandleType
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLHandleType
返回OpenCL处理类型作为 ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 详表中的某个值.
|
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLHandleType(
参数
handle
[in] OpenCL对象处理: 一个背景，一个内核或一个OpenCL程序.
返回值
作为 ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 详表中的某个值的 OpenCL处理类型.
|
标识符
|
描述
|
OPENCL_INVALID
|
不正确处理
|
OPENCL_CONTEXT
|
OpenCL背景处理
|
OPENCL_PROGRAM
|
OpenCL程序处理
|
OPENCL_KERNEL
|
OpenCL内核处理
|
OPENCL_BUFFER
|
OpenCL缓冲处理