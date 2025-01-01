文档部分
CLHandleType

返回OpenCL处理类型作为 ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 详表中的某个值.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE  CLHandleType(
   int  handle     // OpenCL对象处理
   );

参数

handle

[in]  OpenCL对象处理: 一个背景，一个内核或一个OpenCL程序.

返回值

作为 ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 详表中的某个值的 OpenCL处理类型.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

标识符

描述

OPENCL_INVALID

不正确处理

OPENCL_CONTEXT

OpenCL背景处理

OPENCL_PROGRAM

OpenCL程序处理

OPENCL_KERNEL

OpenCL内核处理

OPENCL_BUFFER

OpenCL缓冲处理