- 数组，缓冲器和时序列中索引方向
- 组织数据存储
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
BarsCalculated
返回指定指标计算数组的数量。
|
int BarsCalculated(
参量
indicator_handle
[in] 指标处理，通过类似指标函数返回。
返回值
在指标缓冲区返回计算数据的数量或者错误中的-1（数据不能进行计算）。
注释
当需要在创建后立即获得指标数据时，该函数是很有用的（指标处理可行）。
示例：
|
void OnStart()