#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "To test the functionality of the GlobalVariableSetOnCondition function,"

#property description "it is necessary to run the EA on several charts simultaneously."



#define EXP_NAME StringSubstr(__FILE__, 0, StringLen(__FILE__)-4) // 程序名称

#define MUTEX EXP_NAME+"_MUTEX" // 互斥全局变量名

#define DELAY 5000 // EA 仿真的毫秒数



input long InpExpMagic = 0; /* Expert magic number */ // EA ID. 如果为 0，则使用图表 ID



union LongDouble // 从 double 中写入和检索 long 值的联合

{

long lvalue; // long 型值

double dvalue; // double 型值

};



//--- EA 全局变量

long ExtExpMagic; // EA ID

ulong ExtStart; // EA “计算”开始的那一刻



//+------------------------------------------------------------------+

//| EA 初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 如果指定了零值，则将图表 ID分配给 EA ID

ExtExpMagic=(InpExpMagic==0 ? ChartID() : InpExpMagic);



//--- 创建互斥体，如果有错误，返回初始化错误

if(!MutexCreate())

return(INIT_FAILED);



//--- 初始化成功

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA 去初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 如果互斥体被 EA 捕获，则释放互斥体

if(MutexGetExpertID()==ExtExpMagic)

MutexRelease();



//--- 清理干净

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA 分时报价处理函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---如果没有互斥体，则创建它；如果有错误，退出直到下一个分时报价

if(!GlobalVariableCheck(MUTEX) && !MutexCreate())

return;



//--- 获取终端全局变量中设置的 EA ID

long magic=MutexGetExpertID();



//---如果 ID 属于此 EA，则模拟其工作

if(magic==ExtExpMagic)

{

//--- 如果 EA “工作”完成，释放互斥体

if(EAProgressHandler(ExtStart))

MutexRelease();

return;

}

//--- 被另一个 EA 捕获的互斥体

else

{

//--- 如果互斥体已经释放

if(magic==0)

{

//--- 占用互斥并记住工作访问时间

if(MutexOccupy())

{

PrintFormat("%s: Mutex is occupied by %s",Symbol(), ExpertIDDescription());

ExtStart=GetTickCount64();

}

return;

}

//--- 互斥体仍被另一个 EA 占用 - 禁止工作

else

return;

}

/*

两个相同 EA 分别运行于 EURUSD 和 AUDUSD 图表的结果:

EURUSD: Mutex is occupied by Expert 133829812107724569

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 end

EURUSD: Mutex is occupied by Expert 133829812107724569

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 end

AUDUSD: Mutex is occupied by Expert 128968168951083984

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 end

AUDUSD: Mutex is occupied by Expert 128968168951083984

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 end

EURUSD: Mutex is occupied by Expert 133829812107724569

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 end

EURUSD: Mutex is occupied by Expert 133829812107724569

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 end

AUDUSD: Mutex is occupied by Expert 128968168951083984

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 next tick

AUDUSD: Expert 128968168951083984 end

EURUSD: Mutex is occupied by Expert 133829812107724569

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 next tick

EURUSD: Expert 133829812107724569 end



我们可以看到，第一个占用互斥体的 EA 是分时报价首先到达的 EA

在工作循环完成后，如果分时报价再次出现在这里，

同一 EA 会再次占用互斥体

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA 操作处理模拟器 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EAProgressHandler(ulong start)

{

//--- 如果自处理程序开始工作以来已经过了指定的时间

if(GetTickCount64()-start>=DELAY)

{

//--- 在日志中报告处理程序的完成情况，

//--- 为处理程序设置新的开始时间并返回“true”

PrintFormat("%s: %s end", Symbol(), ExpertIDDescription());

start=GetTickCount64();

return(true);

}

//--- EA 计算模拟器的操作时间尚未完成 -

//--- 在日志中报告下一个分时报价

else

{

PrintFormat("%s: %s next tick", Symbol(), ExpertIDDescription());

}

//--- 工作时间尚未结束 - 返回“false”

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 创建互斥体，将其设置为锁定状态 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MutexCreate(void)

{

if(!GlobalVariableCheck(MUTEX))

{

LongDouble magic={};

magic.lvalue=ExtExpMagic;

ResetLastError();

if(!GlobalVariableSet(MUTEX, magic.dvalue))

{

PrintFormat("%s: GlobalVariableSet() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 捕获互斥体 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MutexOccupy(void)

{

if(!GlobalVariableCheck(MUTEX))

{

PrintFormat("%s: Error! Mutex is missing. First create it with MutexCreate()",__FUNCTION__);

return(false);

}

LongDouble magic={};

magic.lvalue=ExtExpMagic;

ResetLastError();

if(!GlobalVariableSetOnCondition(MUTEX, magic.dvalue, 0))

{

PrintFormat("%s: GlobalVariableSetOnCondition() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 释放互斥体 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MutexRelease(void)

{

if(!GlobalVariableCheck(MUTEX))

{

PrintFormat("%s: Error! Mutex is missing. First create it with MutexCreate()",__FUNCTION__);

return(false);

}

LongDouble magic={};

magic.lvalue=ExtExpMagic;

ResetLastError();

if(!GlobalVariableSetOnCondition(MUTEX, 0, magic.dvalue))

{

PrintFormat("%s: GlobalVariableSetOnCondition() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回互斥值 |

//+------------------------------------------------------------------+

long MutexGetExpertID(void)

{

LongDouble magic={};

ResetLastError();

if(!GlobalVariableGet(MUTEX, magic.dvalue))

{

PrintFormat("%s: GlobalVariableGet() failed. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(WRONG_VALUE);

}

return(magic.lvalue);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 以字符串形式返回 EA ID |

//+------------------------------------------------------------------+

string ExpertIDDescription(void)

{

return("Expert "+(string)ExtExpMagic);

}