- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayInitialize
函数通过预设值初始化一组数字数组。
初始化字符型数组
|
int ArrayInitialize(
初始化短整型数组
|
int ArrayInitialize(
初始化整型数组
|
int ArrayInitialize(
初始化长整型数组
|
int ArrayInitialize(
初始化浮点型数组
|
int ArrayInitialize(
初始化双精度型数组
|
int ArrayInitialize(
初始化布尔型数组
|
int ArrayInitialize(
初始化无符号整型数组
|
int ArrayInitialize(
参量
array[]
[out] 需要初始化的数值数组
value
[in] 为所有数组元素建立新值
返回值
初始化元素的数量。
注释
ArrayResize()函数允许建立为无需人工安置扩散而保留的数组内存大小。它为了更好的属性而实施，因为内存重新安置操作相当慢。
使用ArrayInitialize(数组, init_val)初始化不表示储备元素相同值分配给数组。使用ArrayResize()函数进行数组的长远扩展，元素会添加到数组末尾，其他值是未下定义的病情在大多数情况下不等于init_value。
示例：
|
void OnStart()