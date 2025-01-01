MQL5参考日期和时间TimeGMTOffset TimeCurrentTimeTradeServerTimeLocalTimeGMTTimeDaylightSavingTimeGMTOffsetTimeToStructStructToTime TimeGMTOffset 返回在GMT时间和当前电脑之间的不同，考虑到转换成冬季或者夏季时间，取决于电脑上设置的时间。 int TimeGMTOffset(); 返回值 整型值表示以秒数计算的GMT 时间和电脑本地时间TimeLocal之间的当前差异。 TimeGMTOffset() = TimeGMT() - TimeLocal() 示例： void OnStart() { //--- 获取本地时间，GMT和GMT与本地计算机时间之间的差值（秒） datetime time_local=TimeLocal(); datetime time_gmt =TimeGMT(); int offset =TimeGMTOffset(); //--- 在日志中显示获得的时间和偏移值 PrintFormat("Local Time: %s, GMT Time: %s, Seconds Offset: %+d", (string)time_local, (string)time_gmt, offset); /* Result: Local Time: 2024.04.18 19:35:52, GMT Time: 2024.04.18 12:35:52, Seconds Offset: -25200 */ } TimeDaylightSaving TimeToStruct