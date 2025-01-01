文档部分
返回在GMT时间和当前电脑之间的不同，考虑到转换成冬季或者夏季时间，取决于电脑上设置的时间。

int  TimeGMTOffset();

返回值

整型值表示以秒数计算的GMT 时间和电脑本地时间TimeLocal之间的当前差异。

TimeGMTOffset() =  TimeGMT() - TimeLocal()

示例：

void OnStart()
  {
//--- 获取本地时间，GMT和GMT与本地计算机时间之间的差值（秒）
   datetime time_local=TimeLocal();
   datetime time_gmt  =TimeGMT();
   int      offset    =TimeGMTOffset();
   
//--- 在日志中显示获得的时间和偏移值
   PrintFormat("Local Time: %s, GMT Time: %s, Seconds Offset: %+d", (string)time_local, (string)time_gmtoffset);
   /*
   Result:
   Local Time2024.04.18 19:35:52GMT Time2024.04.18 12:35:52Seconds Offset: -25200
   */
  }