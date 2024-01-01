//+------------------------------------------------------------------+

//| SendNotification.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com

#property version "1.00"



#define MESSAGE "Test Message"

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart(void)

{

//--- 检查从终端中发送通知的许可

if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED))

{

Print("Error. The client terminal does not have permission to send notifications");

return;

}

//--- 发送通知

ResetLastError();

if(!SendNotification(MESSAGE))

Print("SendNotification() failed. Error ",GetLastError());

}