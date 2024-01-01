- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
SendNotification
发送推送通知到在“通知”标签指定MetaQuotes ID的移动程序端。
|
bool SendNotification(
参数
text
[in] 通知文本。信息长度不应该超过 255 字符。
返回值
如果通知从程序端成功发送，则返回true；如果失败则返回false。推送通知失败后检查时，GetLastError () 可能返回其中以下一种错误：
- 4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
- 4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
- 4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
- 4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.
注意
为SendNotification()函数设置了严格的使用限制：每秒钟调用不能超过2次，每分钟调用不能超过10次。动态监控使用频率。如果违反限制，函数将被禁用。
SendNotification() 函数在策略测试中不工作。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+