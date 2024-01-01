文档部分
发送推送通知到在“通知”标签指定MetaQuotes ID的移动程序端。

bool  SendNotification(
   string  text          // 通知文本
   );

参数

text

[in]   通知文本。信息长度不应该超过 255 字符。

返回值

如果通知从程序端成功发送，则返回true；如果失败则返回false。推送通知失败后检查时，GetLastError () 可能返回其中以下一种错误：

  • 4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
  • 4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
  • 4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
  • 4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.

注意

为SendNotification()函数设置了严格的使用限制：每秒钟调用不能超过2次，每分钟调用不能超过10次。动态监控使用频率。如果违反限制，函数将被禁用。

SendNotification() 函数在策略测试中不工作。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             SendNotification.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   MESSAGE   "Test Message"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- 检查从终端中发送通知的许可
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send notifications");
      return;
     }
//--- 发送通知
   ResetLastError();
   if(!SendNotification(MESSAGE))
      Print("SendNotification() failed. Error ",GetLastError());
  }