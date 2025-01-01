ArrayRemove

从指定索引开始移除数组中指定的元素数量。

bool ArrayRemove(

void& array[],

uint start,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

参数

array[]

[in][out] 数组。

start

[in] 索引，数组元素从这里开始移除。

count=WHOLE_ARRAY

[in] 移除元素的数量。WHOLE_ARRAY值表示移除从指定索引到数组结束的所有元素。

返回值

如果成功返回true，否则返回false。若要获得错误信息，请调用GetLastError()函数。可能错误：

5052 – ERR_SMALL_ARRAY（ start 值过大），

5056 – ERR_SERIES_ARRAY（该数组不能更改，指标缓冲区），

4003 – ERR_INVALID_PARAMETER（ count 值过大），

4005 - ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS（包含具有析构函数的复杂对象的固定大小数组），

4006 - ERR_INVALID_ARRAY （包含具有析构函数的结构或类对象的固定大小数组）。

注意

如果函数用于固定大小的数组，该数组大小不变：剩余的"tail"物理复制到start位置。对于准确理解函数如何工作，请参阅以下示例。"Physical（物理）"复制表示复制的对象不是通过调用构造函数或复制操作符创建的。而是复制对象的二进制表示法。为此，您不可以将ArrayRemove()函数应用于包含析构函数对象的固定大小数组 （激活ERR_INVALID_ARRAY或ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS错误）。当在移除这种对象时，应该调用两次析构函数 – 针对原始对象及其副本。

您不能从由SetIndexBuffer()函数指定为指标缓冲区的动态数组移除元素。这会导致ERR_SERIES_ARRAY错误。对于指标缓冲区，所有更改大小的操作都通过程序端的执行子系统来完成。

例如：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明固定大小数组并填充值

int array[10];

for(int i=0;i<10;i++)

{

array[i]=i;

}

//--- 在移除元素之前显示数组

Print("Before calling ArrayRemove()");

ArrayPrint(array);

//--- 从数组中删除2个元素并显示新集合

ArrayRemove(array,4,2);

Print("After calling ArrayRemove()");

ArrayPrint(array);

/*

执行结果：

Before calling ArrayRemove()

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

After calling ArrayRemove()

0 1 2 3 6 7 8 9 8 9

*/

另见

ArrayInsert， ArrayCopy， ArrayResize，ArrayFree