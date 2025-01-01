- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayRemove
从指定索引开始移除数组中指定的元素数量。
bool ArrayRemove(
参数
array[]
[in][out] 数组。
start
[in] 索引，数组元素从这里开始移除。
count=WHOLE_ARRAY
[in] 移除元素的数量。WHOLE_ARRAY值表示移除从指定索引到数组结束的所有元素。
返回值
如果成功返回true，否则返回false。若要获得错误信息，请调用GetLastError()函数。可能错误：
- 5052 – ERR_SMALL_ARRAY（start值过大），
- 5056 – ERR_SERIES_ARRAY（该数组不能更改，指标缓冲区），
- 4003 – ERR_INVALID_PARAMETER（count值过大），
- 4005 - ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS（包含具有析构函数的复杂对象的固定大小数组），
- 4006 - ERR_INVALID_ARRAY （包含具有析构函数的结构或类对象的固定大小数组）。
注意
如果函数用于固定大小的数组，该数组大小不变：剩余的"tail"物理复制到start位置。对于准确理解函数如何工作，请参阅以下示例。"Physical（物理）"复制表示复制的对象不是通过调用构造函数或复制操作符创建的。而是复制对象的二进制表示法。为此，您不可以将ArrayRemove()函数应用于包含析构函数对象的固定大小数组 （激活ERR_INVALID_ARRAY或ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS错误）。当在移除这种对象时，应该调用两次析构函数 – 针对原始对象及其副本。
您不能从由SetIndexBuffer()函数指定为指标缓冲区的动态数组移除元素。这会导致ERR_SERIES_ARRAY错误。对于指标缓冲区，所有更改大小的操作都通过程序端的执行子系统来完成。
例如：
另见
ArrayInsert， ArrayCopy， ArrayResize，ArrayFree