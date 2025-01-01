- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDrawIndexed
渲染由DXBufferSet()的索引缓冲区描述的图形原语。
|
bool DXDrawIndexed(
参数
context
[in] 在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。
start
[in] 用于渲染的第一个原语的索引。
count
[in] 用于渲染的原语数量。
返回值
如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。
注意
使用DXPrimiveTopologySet()设置索引缓冲区描述的原语类型。
初步设置DXBufferSet()中的订单缓冲区来渲染原语。
此外，应使用DXShaderSet()初步设置着色器。