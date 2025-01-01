文档部分
MQL5参考使用DirectXDXDrawIndexed 

DXDrawIndexed

渲染由DXBufferSet()的索引缓冲区描述的图形原语。

bool  DXDrawIndexed(
   int   context,               // 图形环境句柄 
   uint  start=0,               // 第一个原语索引
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // 原语数量
   );

参数

context

[in]  在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。

start

[in]  用于渲染的第一个原语的索引。

count

[in]  用于渲染的原语数量。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

使用DXPrimiveTopologySet()设置索引缓冲区描述的原语类型。

初步设置DXBufferSet()中的订单缓冲区来渲染原语。

此外，应使用DXShaderSet()初步设置着色器。