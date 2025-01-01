- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArraySwap
交换相同类型两个动态数组的内容。对于多维数组而言，除了第一个之外，所有维度中的元素数量都应该匹配。
bool ArraySwap(
参数
array1[]
[in][out] 数值类型的数组。
array2[]
[in][out] 数值类型的数组。
返回值
如果成功返回true，否则返回false。在这种情况下，GetLastError()返回ERR_INVALID_ARRAY错误代码。
注意
该函数会接受相同类型的动态数组和除了第一个维度外的相同维度的数组。对于整数类型，可以忽略符号，例如char==uchar)
例如：
//+------------------------------------------------------------------+
