- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileGetInteger
获得文件的整型属性。该函数有两个变量。
1. 通过文件句柄获得属性。
|
long FileGetInteger(
2. 通过文件名获得属性。
|
long FileGetInteger(
参量
file_handle
[in] 通过FileOpen()返回的文件夹说明符。
file_name
[in] 文件名。
property_id
[in] 文件属性ID。该值可以是ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER枚举值的一个。如果使用函数的第二变量，您只能收到以下属性的值：FILE_EXISTS，FILE_CREATE_DATE，FILE_MODIFY_DATE， FILE_ACCESS_DATE 和 FILE_SIZE。
common_folder=false
[in] 文件位置点。如果参数是false，则查看程序端数据文件夹。否则假定文件在所有共享文件夹terminals \Terminal\Common\Files (FILE_COMMON)。
返回值
属性的值。如果错误，则返回-1。要获得错误代码，请使用GetLastError()函数。
如果在通过名称获得属性时指定文件夹，函数无论如何都将有5018错误(ERR_MQL_FILE_IS_DIRECTORY)，虽然返回值可能是正确的。
注释
函数经常改变错误代码。如果成功完成，错误代码重置为NULL。
示例：
|
//--- 启动脚本时显示输入参数的窗口
另见