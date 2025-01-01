- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayResize
函数建立新的第一维大小
|
int ArrayResize(
参量
array[]
[out] 数组变化尺寸
new_size
[in] 第一维度新尺寸
reserve_size=0
[in] 获得存储的分散式大小
返回值
如果执行成功，在数组中改变规格后返回所有元素计数，否则，返回-1，数组不调整大小。
如果ArrayResize() 应用于静态数组，timeseries或指标缓冲区，数组大小保持一致 –这些数组将不会被重新分配。在这种情况下，如果new_size<=ArraySize(数组)，函数将只会返回 new_size；否则将会返回-1值。
注释
该函数只能应用在 动态数组。应该注意的是您不能改变通过SetIndexBuffer()函数分配的作为指标缓冲区的动态数组的大小。对于指标缓冲区，调整大小的所有操作都通过程序端的运行时间子系统来执行。
数组中的元素总数不能超过 2147483647。
随着频繁的内存分配，推荐使用设置存储以减少物理内存分配数量的第三方参数。后来的ArrayResize所有调用都不能导致重新分配物理内存，只是会在保留内存内改变第一数组维度的大小。应谨记，第三方参数只能在物理内存分配期间使用。例如：
|
ArrayResize(arr,1000,1000);
假若这样，内存将被重新分配两次，第一次是输入2000元素循环之前（数组大小将设为1000），第二次是i等于3000.如果我们跳过第三方参数，将会有2000重新分配物理内存，这将使程序减速。
例如：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见