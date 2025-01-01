ArrayResize

函数建立新的第一维大小

int ArrayResize(

void& array[],

int new_size,

int reserve_size=0

);

参量

array[]

[out] 数组变化尺寸

new_size

[in] 第一维度新尺寸

reserve_size=0

[in] 获得存储的分散式大小

返回值

如果执行成功，在数组中改变规格后返回所有元素计数，否则，返回-1，数组不调整大小。

如果ArrayResize() 应用于静态数组，timeseries或指标缓冲区，数组大小保持一致 –这些数组将不会被重新分配。在这种情况下，如果new_size<=ArraySize(数组)，函数将只会返回 new_size；否则将会返回-1值。

注释

该函数只能应用在 动态数组。应该注意的是您不能改变通过SetIndexBuffer()函数分配的作为指标缓冲区的动态数组的大小。对于指标缓冲区，调整大小的所有操作都通过程序端的运行时间子系统来执行。

数组中的元素总数不能超过 2147483647。

随着频繁的内存分配，推荐使用设置存储以减少物理内存分配数量的第三方参数。后来的ArrayResize所有调用都不能导致重新分配物理内存，只是会在保留内存内改变第一数组维度的大小。应谨记，第三方参数只能在物理内存分配期间使用。例如：

ArrayResize(arr,1000,1000);

for(int i=1;i<3000;i++)

ArrayResize(arr,i,1000);

假若这样，内存将被重新分配两次，第一次是输入2000元素循环之前（数组大小将设为1000），第二次是i等于3000.如果我们跳过第三方参数，将会有2000重新分配物理内存，这将使程序减速。

例如：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 计数器

ulong start=GetTickCount();

ulong now;

int count=0;

//--- 用于快速版本维度的数组

double arr[];

ArrayResize(arr,100000,100000);

//--- 检查如何加速内存保留工作的变量

Print("--- Test Fast: ArrayResize(arr,100000,100000)");

for(int i=1;i<=300000;i++)

{

//--- 设置新数组大小指定储备100,000元素！

ArrayResize(arr,i,100000);

//--- 当到达整十整百的整数时，显示数组大小和花费的时间

if(ArraySize(arr)%100000==0)

{

now=GetTickCount();

count++;

PrintFormat("%d. ArraySize(arr)=%d Time=%d ms",count,ArraySize(arr),(now-start));

start=now;

}

}

//--- 现在显示，无保留内存的版本有多慢

double slow[];

ArrayResize(slow,100000,100000);

//---

count=0;

start=GetTickCount();

Print("---- Test Slow: ArrayResize(slow,100000)");

//---

for(int i=1;i<=300000;i++)

{

//--- 设置新的数组大小，但是无额外储备

ArrayResize(slow,i);

//--- 当到达整十整百的整数时，显示数组大小和花费的时间

if(ArraySize(slow)%100000==0)

{

now=GetTickCount();

count++;

PrintFormat("%d. ArraySize(slow)=%d Time=%d ms",count,ArraySize(slow),(now-start));

start=now;

}

}

}

//--- 脚本的示例结果

/*

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) --- Test Fast: ArrayResize(arr,100000,100000)

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 1. ArraySize(arr)=100000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 2. ArraySize(arr)=200000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 3. ArraySize(arr)=300000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) ---- Test Slow: ArrayResize(slow,100000)

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 1. ArraySize(slow)=100000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 2. ArraySize(slow)=200000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 3. ArraySize(slow)=300000 Time=228511 ms

*/

另见

ArrayInitialize