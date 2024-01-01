- CustomSymbolCreate
- CustomSymbolDelete
- CustomSymbolSetInteger
- CustomSymbolSetDouble
- CustomSymbolSetString
- CustomSymbolSetMarginRate
- CustomSymbolSetSessionQuote
- CustomSymbolSetSessionTrade
- CustomRatesDelete
- CustomRatesReplace
- CustomRatesUpdate
- CustomTicksAdd
- CustomTicksDelete
- CustomTicksReplace
- CustomBookAdd
CustomSymbolCreate
在指定组以指定名称创建一个自定义交易品种。
|
bool CustomSymbolCreate(
参数
symbol_name
[in] 自定义交易品种名称。它不应包含交易品种所在的组或分组。
symbol_path=""
[in] 交易品种所在的组名。
symbol_origin=NULL
[in] 交易品种的名称，已创建自定义交易品种的属性将在此复制。创建自定义交易品种之后，可以使用相应的函数将任何属性值更改为必要的属性值。
返回值
true – 成功，否则 – false。若要获得错误信息，请调用GetLastError()函数。
注意
所有自定义交易品种都在特殊的“自定义”部分创建。如果没有指定组名（CustomSymbolCreate函数中的symbol_path 参数包含空字符串或NULL），那么自定义交易品种在“自定义”根部分生成。在这里，我们可以与文件系统进行类比，其中组和子组可以被视为文件夹和子文件夹
交易品种和组的名称只能包含拉丁字母，不可带有标点符号，空格或特殊字符（只可以包括以下符号"."，"_"，"&" 和 "#"）。不建议使用下列字符<，>，:，"，/，|，?，*。
无论创建所在的组名是什么，自定义交易品种名称都应该是独一无二的。如果已存在同名的交易品种，CustomSymbolCreate()函数返回“false"，而之后的GetLastError()调用返回错误5300 (ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL)或5304 (ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST)。
交易品种名称的总长度不应超过31个字符。否则，CustomSymbolCreate()返回"false"，并激活错误5302 – ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG。
symbol_path参数可以有两种设置方式：
- 只有组名而没有自定义交易品种的名称，例如 – "CFD\\Metals"。最好使用此选项来避免错误。
- 或者<组>名称 + 组分隔符"\\"+<自定义交易品种名称>，例如 – "CFD\\Metals\\Platinum"。在这种情况下，组名应该以自定义交易品种的确切名称结束。如果不匹配，自定义交易品种仍会被创建，但却不在预期的组中。例如，如果symbol_path="CFD\\Metals\\Platinum" 和symbol_name="platinum"（注册错误），那么名为"platinum"的自定义交易品种会创建在"Custom\CFD\Metals\Platinum"组中。SymbolInfoGetString("platinum",SYMBOL_PATH)函数返回"Custom\CFD\Metals\Platinum\platinum"值。
请注意，SYMBOL_PATH属性返回末位带有交易品种名称的路径。因此，如果您希望在完全相同的组中创建自定义交易品种，则无法在不更改的情况下复制它。在这种情况下，为了不得到上面描述的结果，需要删除交易品种名称。
如果不存在的交易品种被设置为symbol_origin参数，那么自定义交易品种创建为空，就好像未设置symbol_origin参数一样。这种情况下，激活错误4301 – ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL。
symbol_path参数长度不应超过127个字符，如果该参数在末尾指定，要考虑"Custom\\"，"\\"组分隔符和交易品种名称。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见