CustomSymbolCreate

在指定组以指定名称创建一个自定义交易品种。

bool CustomSymbolCreate(

const string symbol_name,

const string symbol_path="",

const string symbol_origin=NULL

);

参数

symbol_name

[in] 自定义交易品种名称。它不应包含交易品种所在的组或分组。

symbol_path=""

[in] 交易品种所在的组名。

symbol_origin=NULL

[in] 交易品种的名称，已创建自定义交易品种的属性将在此复制。创建自定义交易品种之后，可以使用相应的函数将任何属性值更改为必要的属性值。

返回值

true – 成功，否则 – false。若要获得错误信息，请调用GetLastError()函数。

注意

所有自定义交易品种都在特殊的“自定义”部分创建。如果没有指定组名（CustomSymbolCreate函数中的symbol_path 参数包含空字符串或NULL），那么自定义交易品种在“自定义”根部分生成。在这里，我们可以与文件系统进行类比，其中组和子组可以被视为文件夹和子文件夹

交易品种和组的名称只能包含拉丁字母，不可带有标点符号，空格或特殊字符（只可以包括以下符号"."，"_"，"&" 和 "#"）。不建议使用下列字符<，>，:，"，/，|，?，*。

无论创建所在的组名是什么，自定义交易品种名称都应该是独一无二的。如果已存在同名的交易品种，CustomSymbolCreate()函数返回“false"，而之后的GetLastError()调用返回错误5300 (ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL)或5304 (ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST)。

交易品种名称的总长度不应超过31个字符。否则，CustomSymbolCreate()返回"false"，并激活错误5302 – ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG。

symbol_path参数可以有两种设置方式：

只有组名而没有自定义交易品种的名称，例如 – "CFD\\Metals"。最好使用此选项来避免错误。

或者<组>名称 + 组分隔符"\\"+<自定义交易品种名称>，例如 – "CFD\\Metals\\Platinum"。在这种情况下，组名应该以自定义交易品种的确切名称结束。如果不匹配，自定义交易品种仍会被创建，但却不在预期的组中。例如，如果 symbol_path ="CFD\\Metals\\ P latinum" 和 symbol_name =" p latinum"（注册错误），那么名为"platinum"的自定义交易品种会创建在"Custom\CFD\Metals\Platinum"组中。SymbolInfoGetString("platinum",SYMBOL_PATH)函数返回"Custom\CFD\Metals\Platinum\platinum"值。

请注意，SYMBOL_PATH属性返回末位带有交易品种名称的路径。因此，如果您希望在完全相同的组中创建自定义交易品种，则无法在不更改的情况下复制它。在这种情况下，为了不得到上面描述的结果，需要删除交易品种名称。

如果不存在的交易品种被设置为symbol_origin参数，那么自定义交易品种创建为空，就好像未设置symbol_origin参数一样。这种情况下，激活错误4301 – ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL。

symbol_path参数长度不应超过127个字符，如果该参数在末尾指定，要考虑"Custom\\"，"\\"组分隔符和交易品种名称。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolCreate.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // 自定义交易品种名称

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // 创建交易品种的所在组名称

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // 自定义交易品种所基于的交易品种名称



//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 如果创建自定义交易品种失败，则在日志中通知

if(!CustomSymbolCreate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN))

{

Print("CustomSymbolCreate() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 检查所创建交易品种是否已存在, 并取得创建它所在的组

bool custom= false;

bool exist = SymbolExist(CUSTOM_SYMBOL_NAME, custom);

string path = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_PATH);



//--- 在日志中打印创建交易品种的结果和组的名称(指定并从交易品种属性中获得)

PrintFormat("Custom symbol '%s' created

"+

"Symbol '%s' is exist: %s

"+

"Symbol '%s' is custom: %s

"+

"Path specified in the settings: '%s'

"+

"Path returned from the 'SYMBOL_PATH' property: '%s'",

CUSTOM_SYMBOL_NAME,

CUSTOM_SYMBOL_NAME, (string)exist,

CUSTOM_SYMBOL_NAME, (string)custom,

CUSTOM_SYMBOL_PATH,

path);



//--- 等待两秒再删除所创建的交易品种，在日志中打印结果消息

Sleep(2000);

ResetLastError();

bool deleted = CustomSymbolDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME);

Print(deleted ? StringFormat("Custom symbol '%s' removed", CUSTOM_SYMBOL_NAME) : StringFormat("CustomSymbolDelete() failed. Error ",GetLastError()));

/*

结果：

Custom symbol 'EURUSD.C' created

Symbol 'EURUSD.C' is exist: true

Symbol 'EURUSD.C' is custom: true

Path specified in the settings: 'Forex'

Path returned from the 'SYMBOL_PATH' property: 'Custom\Forex\EURUSD.C'

Custom symbol 'EURUSD.C' removed

*/

}

另见

SymbolName，SymbolSelect，CustomSymbolDelete