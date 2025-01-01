- iAC
- iAD
- iADX
- iADXWilder
- iAlligator
- iAMA
- iAO
- iATR
- iBearsPower
- iBands
- iBullsPower
- iCCI
- iChaikin
- iCustom
- iDEMA
- iDeMarker
- iEnvelopes
- iForce
- iFractals
- iFrAMA
- iGator
- iIchimoku
- iBWMFI
- iMomentum
- iMFI
- iMA
- iOsMA
- iMACD
- iOBV
- iSAR
- iRSI
- iRVI
- iStdDev
- iStochastic
- iTEMA
- iTriX
- iWPR
- iVIDyA
- iVolumes
iCustom
函数返回指定自定义指标的处理器。
|
int iCustom(
参量
symbol
[in] 证券交易品种名称，数据用来计算指标。 NULL 值代表当前交易品种。
period
[in] 周期值可以是 ENUM_TIMEFRAMES 值中的一个，0代表当前时间表。
name
[in] 如果在自定义指标名称前指出反斜杠符号'\'，则相对于MQL5根文件夹搜索EX5指标文件。因此，对于调用iCustom(Symbol()、Period()、 "\FirstIndicator"...)，该指标将被加载为MQL5\FirstIndicator.ex5。如果在此路径中找不到此文件，则返回错误error 4802 (ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE)。
如果路径不是以'\'开始，则会根据以下方式搜索和下载指标：
- 首先，在调用程序的EX5文件所在的文件夹中搜索指标EX5文件。例如，CrossMA.EX5 EA位于MQL5\Experts\MyExperts，并包含iCustom调用(Symbol()、Period()、"SecondIndicator"...)。在这种情况下，将在MQL5\Experts\MyExperts\SecondIndicator.ex5中搜索指标。
- 如果在同目录下没有找到指标，则相对于MQL5\Indicators指标根目录执行搜索。换句话说，将执行对MQL5\Indicators\SecondIndicator.ex5文件的搜索。如果找不到指标，则该函数返回INVALID_HANDLE并触发错误4802(ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE)。
如果在子目录（例如MyIndicators\ThirdIndicator）中设置指标路径，则首先在MQL5\Experts\MyExperts\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5的调用程序文件夹（EA交易位于MQL5\Experts\MyExperts）中执行搜索。如果未成功，则执行对MQL5\Indicators\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5文件的搜索。确保在路径中使用双反斜杠'\\'作为分隔符，例如iCustom(Symbol()、Period()、 "MyIndicators\\ThirdIndicator"...)
...
[in] 自定义指标的 输入-参量 ，逗号分开，类型和参量命令必须匹配，如果没有指定参量，使用 默认值 。
返回值
返回特殊技术指标处理器，失败返回 INVALID_HANDLE. 计算机内存从不使用的指标中释放，使用指标处理程序传递到的函数 IndicatorRelease() 。
注释
必须编辑自定义指标（扩展EX5）并且在可获端或子目录中保存在MQL5/Indicators 目录中。
需要测试的指标是指自动从iCustom()函数调用，如果相应的参数是通过一个通用的常量字符串集合。对于其它情况下（使用IndicatorCreate() 函数或一个非常量字符串设定指标名称）该属性#property tester_indicator是必需的：
|
#property tester_indicator "indicator_name.ex5"
如果在指标中使用 第一调用方式，然后在自定义指标中可以在"Parameters"标签中自动形成为指示数据的计算，如果"Apply to"参量不是明确指定的，默认计算将以"Close"价格值为主。
当从MQL5程序中调用自定义指标时，Applied_Price参量或者另外的指标处理器应该最后传递，在所有自定义指标的输入变量之后。
另见
程序属性, 时间序列和指标访问, IndicatorCreate(), IndicatorRelease()
示例：
|
#property indicator_separate_window