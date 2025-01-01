文档部分
iCustom

函数返回指定自定义指标的处理器。

int  iCustom(
   string           symbol,     // 交易品种名称
   ENUM_TIMEFRAMES  period,     // 周期
   string           name        // 文件夹/自定义指标_名称
   ...                          // 指标输入参量列表
   );

参量

symbol

[in] 证券交易品种名称，数据用来计算指标。 NULL 值代表当前交易品种。

period

[in] 周期值可以是 ENUM_TIMEFRAMES 值中的一个，0代表当前时间表。

name

[in]  如果在自定义指标名称前指出反斜杠符号'\'，则相对于MQL5根文件夹搜索EX5指标文件。因此，对于调用iCustom(Symbol()、Period()、 "\FirstIndicator"...)，该指标将被加载为MQL5\FirstIndicator.ex5。如果在此路径中找不到此文件，则返回错误error 4802 (ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE)。

如果路径不是以'\'开始，则会根据以下方式搜索和下载指标：

  • 首先，在调用程序的EX5文件所在的文件夹中搜索指标EX5文件。例如，CrossMA.EX5 EA位于MQL5\Experts\MyExperts，并包含iCustom调用(Symbol()、Period()、"SecondIndicator"...)。在这种情况下，将在MQL5\Experts\MyExperts\SecondIndicator.ex5中搜索指标。
  • 如果在同目录下没有找到指标，则相对于MQL5\Indicators指标根目录执行搜索。换句话说，将执行对MQL5\Indicators\SecondIndicator.ex5文件的搜索。如果找不到指标，则该函数返回INVALID_HANDLE并触发错误4802(ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE)。

如果在子目录（例如MyIndicators\ThirdIndicator）中设置指标路径，则首先在MQL5\Experts\MyExperts\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5的调用程序文件夹（EA交易位于MQL5\Experts\MyExperts）中执行搜索。如果未成功，则执行对MQL5\Indicators\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5文件的搜索。确保在路径中使用双反斜杠'\\'作为分隔符，例如iCustom(Symbol()、Period()、 "MyIndicators\\ThirdIndicator"...)

...

[in] 自定义指标的 输入-参量 ，逗号分开，类型和参量命令必须匹配，如果没有指定参量，使用 默认值

返回值

返回特殊技术指标处理器，失败返回 INVALID_HANDLE. 计算机内存从不使用的指标中释放，使用指标处理程序传递到的函数 IndicatorRelease()

注释

必须编辑自定义指标（扩展EX5）并且在可获端或子目录中保存在MQL5/Indicators 目录中。

需要测试的指标是指自动从iCustom()函数调用，如果相应的参数是通过一个通用的常量字符串集合。对于其它情况下（使用IndicatorCreate() 函数或一个非常量字符串设定指标名称）该属性#property tester_indicator是必需的：

#property tester_indicator "indicator_name.ex5"

如果在指标中使用 第一调用方式，然后在自定义指标中可以在"Parameters"标签中自动形成为指示数据的计算，如果"Apply to"参量不是明确指定的，默认计算将以"Close"价格值为主。

Selecting timeseries to calculate an indicator

当从MQL5程序中调用自定义指标时，Applied_Price参量或者另外的指标处理器应该最后传递，在所有自定义指标的输入变量之后。

示例：

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- 标签图1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- 输入参量
input int MA_Period=21;
input int MA_Shift=0;
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;
//--- 指标缓冲区
double         Label1Buffer[];
//--- 自定义移动平均数处理程序。mq5自定义指标
int MA_handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标初始化函数                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 指标缓冲区绘图
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
   ResetLastError();
   MA_handle=iCustom(NULL,0,"Examples\\Custom Moving Average",
                     MA_Period,
                     MA_Shift,
                     MA_Method,
                     PRICE_CLOSE // 使用收盘价
                     );
   Print("MA_handle = ",MA_handle,"  error = ",GetLastError());
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标重复函数                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- 复制指标自定义移动平均值到指标缓冲区
   int copy=CopyBuffer(MA_handle,0,0,rates_total,Label1Buffer);
   Print("copy = ",copy,"    rates_total = ",rates_total);
//--- 如果尝试失败-这里报道
   if(copy<=0)
      Print("An attempt to get the values if Custom Moving Average has failed");
//--- 为下次调用返回prev_calculated值
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+