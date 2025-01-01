iCustom

函数返回指定自定义指标的处理器。

int iCustom(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

string name

...

);

参量

symbol

[in] 证券交易品种名称，数据用来计算指标。 NULL 值代表当前交易品种。

period

[in] 周期值可以是 ENUM_TIMEFRAMES 值中的一个，0代表当前时间表。

name

[in] 如果在自定义指标名称前指出反斜杠符号'\'，则相对于MQL5根文件夹搜索EX5指标文件。因此，对于调用iCustom(Symbol()、Period()、 "\FirstIndicator"...)，该指标将被加载为MQL5\FirstIndicator.ex5。如果在此路径中找不到此文件，则返回错误error 4802 (ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE)。

如果路径不是以'\'开始，则会根据以下方式搜索和下载指标：

如果在子目录（例如MyIndicators\ThirdIndicator）中设置指标路径，则首先在MQL5\Experts\MyExperts\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5的调用程序文件夹（EA交易位于MQL5\Experts\MyExperts）中执行搜索。如果未成功，则执行对MQL5\Indicators\MyIndicators\ThirdIndicator.ex5文件的搜索。确保在路径中使用双反斜杠'\\'作为分隔符，例如iCustom(Symbol()、Period()、 "MyIndicators\\ThirdIndicator"...)

...

[in] 自定义指标的 输入-参量 ，逗号分开，类型和参量命令必须匹配，如果没有指定参量，使用 默认值 。

返回值

返回特殊技术指标处理器，失败返回 INVALID_HANDLE. 计算机内存从不使用的指标中释放，使用指标处理程序传递到的函数 IndicatorRelease() 。

注释

必须编辑自定义指标（扩展EX5）并且在可获端或子目录中保存在MQL5/Indicators 目录中。

需要测试的指标是指自动从iCustom()函数调用，如果相应的参数是通过一个通用的常量字符串集合。对于其它情况下（使用IndicatorCreate() 函数或一个非常量字符串设定指标名称）该属性#property tester_indicator是必需的：

#property tester_indicator "indicator_name.ex5"

如果在指标中使用 第一调用方式，然后在自定义指标中可以在"Parameters"标签中自动形成为指示数据的计算，如果"Apply to"参量不是明确指定的，默认计算将以"Close"价格值为主。

当从MQL5程序中调用自定义指标时，Applied_Price参量或者另外的指标处理器应该最后传递，在所有自定义指标的输入变量之后。

