SymbolInfoInteger

返回一个规定交易样品的类似特质，该函数有两种变体

1. 快速返回属性值

long SymbolInfoInteger(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER prop_id



);

2. 返回真值或失败值取决于函数是否成功执行，如果成功，属性值通过引用从最后的参量传递到接受变量中

bool SymbolInfoInteger(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER prop_id,

long& long_var

);

参量

name

[in] 交易样品名称

prop_id

[in] 交易样品属性标识符，值可以是计算式中 ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER 的一个。

long_var

[out] 长型变量接收要求变量的值。

返回值

长整型值 如果执行失败，使用GetLastError()函数可以获得有关的 错误 信息：

5040 – 指定交易品种名称的无效字符串参数，

4301 – 未知交易品种（金融工具），

4302 – 交易品种未选进“市场报价”（可用列表中未发现），

4303 – 交易品种属性的无效标识符。

注意

如果函数用于获得最近订单号信息，推荐使用 SymbolInfoTick() 函数。由于程序端连接交易账户，那么很可能不会出现单引号。这种情况下，请求的值将不会确定。

在大部分情况下，使用 SymbolInfoTick() 函数足以允许用户接收买价，买价，收盘价，交易量的值和单次调用时最近订单号的到达时间。

示例：