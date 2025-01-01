//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 取得客户端中第一个打开的图表的ID

long chart_id= ChartFirst();



//--- 再使用获取的ID取得图表的交易品种和周期

string symbol = ChartSymbol(chart_id);

ENUM_TIMEFRAMES period = ChartPeriod(chart_id);



//--- 在日志中显示客户端中第一个图表的描述

PrintFormat("ID of the first chart of the client terminal: %I64d, chart symbol: %s, chart period: %s", chart_id, symbol, StringSubstr(EnumToString(period), 7));

/*

结果：

ID of the first chart of the client terminal: 133246248352168440, chart symbol: EURUSD, chart period: M1

*/

}