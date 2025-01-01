文档部分
ChartFirst

返回客户端第一图表ID。

long  ChartFirst();

返回值

图表 ID。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 取得客户端中第一个打开的图表的ID
   long            chart_idChartFirst();
   
//--- 再使用获取的ID取得图表的交易品种和周期
   string          symbol  = ChartSymbol(chart_id);
   ENUM_TIMEFRAMES period  = ChartPeriod(chart_id);
   
//--- 在日志中显示客户端中第一个图表的描述
   PrintFormat("ID of the first chart of the client terminal: %I64d, chart symbol: %s, chart period: %s"chart_idsymbolStringSubstr(EnumToString(period), 7));
   /*
   结果：
   ID of the first chart of the client terminal133246248352168440chart symbolEURUSDchart periodM1
   */
  }