真实型（double，float）

真实型（或浮点型）以小数部分为代表值，在MQL5语言里，浮点型数据有两种类型，在内存中实型数据的表示方法由 IEEE 754水平规定，它并不依赖平台、操作系统和程序语言。

类型

字节大小

最小正值

最大值

C++ 类似物

float

4

1.175494351e-38

3.402823466e+38

float

double

8

2.2250738585072014e-308

1.7976931348623158e+308

double

 

double

double（双精度）实数类型占用64位（1个符号位，11个指数位，52个尾数位）。

float

float（浮点）实数类型占用32位（1个符号位，8个指数位，23个尾数位）。

vector

double（双精度）类型数值的一维数组。动态分配数据内存。可以使用methods（方法）获得向量属性，同时可以更改向量大小。向量<double>条目可以用在模板函数。

vectorf

如果精度亏损不严重，可以使用float（浮点）类型数值的一维数组来代替vector（向量）类型数值。向量<float>条目可以用在模板函数。

vectorc

complex（复数）类型数值的一维数组旨在处理复数。向量<complex>条目可以用在模板函数。对vectorc类型向量的操作尚未执行。

matrix

Matrix（矩阵）是double（双精度）类型数值的二维数组。动态分布矩阵元素的内存。可以使用methods（方法）获得矩阵属性，同时可以更改矩阵形状。矩阵<double>条目可以用在模板函数。

matrixf

如果精度亏损不严重，可以使用float（浮点）类型数值的二维数组来代替matrix（矩阵）类型数值。矩阵<float>条目可以用在模板函数。

matrixc

complex（复数）类型数值的二维数组旨在处理复数。矩阵<complex>条目可以用在模板函数。对matrixc类型矩阵的操作尚未执行。

 

双精度名称是为了表示这些浮点型数据的双倍准确率，在大多数情况下，双精度型是最方便的，浮点型数据的精密度限制是不够的，原因就在于浮点型数据还要节约内存（这就是真实型数据庞大的重要性）。

浮点型数据由整数部分、小数点(.)和小数部分组成，其中整数部分和小数部分为一系列十进制数字。

示例：

   double a=12.111;
   double b=-956.1007;
   float  c =0.0001;
   float  d =16;

有更科学的方法输入实常数，通常这些方法比传统方法更简洁。

示例：

   double c1=1.12123515e-25;
   double c2=0.000000000000000000000000112123515// 小数点后有24个零
   
   Print("1. c1 =",DoubleToString(c1,16));
   // 结果: 1. c1 = 0.0000000000000000
   
   Print("2. c1 =",DoubleToString(c1,-16));
   // 结果: 2. c1 = 1.1212351499999999e-025
 
   Print("3. c2 =",DoubleToString(c2,-16));
   // 结果: 3. c2 = 1.1212351499999999e-025

在二进制系统中，实型数据以限制精确度来存储，而常用作十进制计数法。这就是在十进制系统中，许多被取代的数字在二进制系统中被输出为无数小数点的原因。

例如，0.3和0.7的小数部分被取代，而0.25却被精确保留，因为它的有效数字是两位。

就这一点而言，不要实际地区对比两个真实数据，因为对比是不精确的。

示例：

void OnStart()
  {
//---
   double three=3.0;
   double x,y,z;
   x=1/three;
   y=4/three;
   z=5/three;
   if(x+y==z) 
      Print("1/3 + 4/3 == 5/3");
   else 
      Print("1/3 + 4/3 != 5/3");
// 结果: 1/3 + 4/3 != 5/3
  }

如果你仍需要对比两个真实型数据，有两种方法，第一种，在同样的小数位对比他们之间的不同。

示例：

bool EqualDoubles(double d1,double d2,double epsilon)
  {
   if(epsilon<0) epsilon=-epsilon;
//---
   if(d1-d2>epsilon) 
      return false;
   if(d1-d2<-epsilon) 
      return false;
//---
   return true;
  }
void OnStart()
  {
   double d_val=0.7;
   float  f_val=0.7;
   if(EqualDoubles(d_val,f_val,0.000000000000001)) 
      Print(d_val," equals ",f_val);
   else 
      Print("Different: d_val = ",DoubleToString(d_val,16),"  f_val = ",DoubleToString(f_val,16));
// 结果: 不同: d_val= 0.7000000000000000   f_val= 0.6999999880790710
  }

上例中第五位比DBL_EPSILON多，值是2.2204460492503131e-016，与浮点型数据相一致的是FLT_EPSILON = 1.192092896e-07。这些值有如下意义：满足条件的最低值 1.0 + DBL_EPSILON! = 1.0（大量的浮点型数值 1.0 + FLT_EPSILON! = 1.0）。

第二种方法通过0将两种真实型数据进行了标准对比，它是无意义的，因为任何标准化操作都能给出非标准的结果。

示例：

bool CompareDoubles(double number1,double number2)
  {
   if(NormalizeDouble(number1-number2,8)==0) 
      return(true);
   else 
      return(false);
  }
void OnStart()
  {
   double d_val=0.3;
   float  f_val=0.3;
   if(CompareDoubles(d_val,f_val)) 
      Print(d_val," equals ",f_val);
   else 
      Print("Different: d_val = ",DoubleToString(d_val,16),"  f_val = ",DoubleToString(f_val,16));
// 结果: 不同: d_val= 0.3000000000000000   f_val= 0.3000000119209290
  }

 

一些数字协同处理器的操作能够导致无效的真实型数字，不能运用到数字操作和对比中，因为用无效真实型数据的操作结果是不能定义的。例如，当想要计算2的反正弦，结果可能无穷负。

示例：

   double abnormal = MathArcsin(2.0);
   Print("MathArcsin(2.0) =",abnormal);
// 结果:  MathArcsin(2.0) = -1.#IND

除了负无穷大也还有正无穷大和NaN（不是数字），确定数字是否是无效的，可以运用MathIsValidNumber()。功能，根据IEEE标准，可以用专用机描述。例如，双精度型正无穷代表小的 0x7FF0 0000 0000 0000。

示例：

struct str1
  {
   double d;
  };
struct str2
  {
   long l;
  };
 
//--- 开始 
   str1 s1;
   str2 s2;
//---
   s1.d=MathArcsin(2.0);        // 获得无效数据 -1.#IND
   s2=s1;
   printf("1.  %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0xFFFF000000000000;     // 无效数据 -1.#QNAN
   s1=s2;
   printf("2.  %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x7FF7000000000000;     // 最大 nonnumber SNaN
   s1=s2;
   printf("3.   %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x7FF8000000000000;     // 最小 nonnumber QNaN
   s1=s2;
   printf("4.   %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x7FFF000000000000;     // 最大 nonnumber QNaN
   s1=s2;
   printf("5.   %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x7FF0000000000000;     // 正无穷大 1.#INF 和最小 nnonnumber SNaN
   s1=s2;
   printf("6.   %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0xFFF0000000000000;     // 负无穷大 -1.#INF
   s1=s2;
   printf("7.  %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x8000000000000000;     // 负零 -0.0
   s1=s2;
   printf("8.  %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x3FE0000000000000;     // 0.5
   s1=s2;
   printf("9.   %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x3FF0000000000000;     // 1.0
   s1=s2;
   printf("10.  %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x7FEFFFFFFFFFFFFF;     // 最大的规格化数字 (MAX_DBL)
   s1=s2;
   printf("11.  %.16e %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x0010000000000000;     // 最小的正规格化 (MIN_DBL)
   s1=s2;
   printf("12.  %.16e %.16I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s1.d=0.7;                    // 显示数字0.7-无限循环部分
   s2=s1;
   printf("13.  %.16e %.16I64X",s1.d,s2.l);
/*
1.  -1.#IND00 FFF8000000000000
2.  -1.#QNAN0 FFFF000000000000
3.   1.#SNAN0 7FF7000000000000
4.   1.#QNAN0 7FF8000000000000
5.   1.#QNAN0 7FFF000000000000
6.   1.#INF00 7FF0000000000000
7.  -1.#INF00 FFF0000000000000
8.  -0.000000 8000000000000000
9.   0.500000 3FE0000000000000
10.  1.000000 3FF0000000000000
11.  1.7976931348623157e+308 7FEFFFFFFFFFFFFF
12.  2.2250738585072014e-308 0010000000000000
13.  6.9999999999999996e-001 3FE6666666666666 
*/

另见

双精度型到字符串标准化双精度型数字类型常量