真实型（double，float）

真实型（或浮点型）以小数部分为代表值，在MQL5语言里，浮点型数据有两种类型，在内存中实型数据的表示方法由 IEEE 754水平规定，它并不依赖平台、操作系统和程序语言。

类型 字节大小 最小正值 最大值 C++ 类似物 float 4 1.175494351e-38 3.402823466e+38 float double 8 2.2250738585072014e-308 1.7976931348623158e+308 double

double

double（双精度）实数类型占用64位（1个符号位，11个指数位，52个尾数位）。

float

float（浮点）实数类型占用32位（1个符号位，8个指数位，23个尾数位）。

vector

double（双精度）类型数值的一维数组。动态分配数据内存。可以使用methods（方法）获得向量属性，同时可以更改向量大小。向量<double>条目可以用在模板函数。

vectorf

如果精度亏损不严重，可以使用float（浮点）类型数值的一维数组来代替vector（向量）类型数值。向量<float>条目可以用在模板函数。

vectorc

complex（复数）类型数值的一维数组旨在处理复数。向量<complex>条目可以用在模板函数。对vectorc类型向量的操作尚未执行。

matrix

Matrix（矩阵）是double（双精度）类型数值的二维数组。动态分布矩阵元素的内存。可以使用methods（方法）获得矩阵属性，同时可以更改矩阵形状。矩阵<double>条目可以用在模板函数。

matrixf

如果精度亏损不严重，可以使用float（浮点）类型数值的二维数组来代替matrix（矩阵）类型数值。矩阵<float>条目可以用在模板函数。

matrixc

complex（复数）类型数值的二维数组旨在处理复数。矩阵<complex>条目可以用在模板函数。对matrixc类型矩阵的操作尚未执行。

双精度名称是为了表示这些浮点型数据的双倍准确率，在大多数情况下，双精度型是最方便的，浮点型数据的精密度限制是不够的，原因就在于浮点型数据还要节约内存（这就是真实型数据庞大的重要性）。

浮点型数据由整数部分、小数点(.)和小数部分组成，其中整数部分和小数部分为一系列十进制数字。

示例：

double a=12.111;

double b=-956.1007;

float c =0.0001;

float d =16;

有更科学的方法输入实常数，通常这些方法比传统方法更简洁。

示例：

double c1=1.12123515e-25;

double c2=0.000000000000000000000000112123515; // 小数点后有24个零



Print("1. c1 =",DoubleToString(c1,16));

// 结果: 1. c1 = 0.0000000000000000



Print("2. c1 =",DoubleToString(c1,-16));

// 结果: 2. c1 = 1.1212351499999999e-025



Print("3. c2 =",DoubleToString(c2,-16));

// 结果: 3. c2 = 1.1212351499999999e-025

在二进制系统中，实型数据以限制精确度来存储，而常用作十进制计数法。这就是在十进制系统中，许多被取代的数字在二进制系统中被输出为无数小数点的原因。

例如，0.3和0.7的小数部分被取代，而0.25却被精确保留，因为它的有效数字是两位。

就这一点而言，不要实际地区对比两个真实数据，因为对比是不精确的。

示例：

void OnStart()

{

//---

double three=3.0;

double x,y,z;

x=1/three;

y=4/three;

z=5/three;

if(x+y==z)

Print("1/3 + 4/3 == 5/3");

else

Print("1/3 + 4/3 != 5/3");

// 结果: 1/3 + 4/3 != 5/3

}

如果你仍需要对比两个真实型数据，有两种方法，第一种，在同样的小数位对比他们之间的不同。

示例：

bool EqualDoubles(double d1,double d2,double epsilon)

{

if(epsilon<0) epsilon=-epsilon;

//---

if(d1-d2>epsilon)

return false;

if(d1-d2<-epsilon)

return false;

//---

return true;

}

void OnStart()

{

double d_val=0.7;

float f_val=0.7;

if(EqualDoubles(d_val,f_val,0.000000000000001))

Print(d_val," equals ",f_val);

else

Print("Different: d_val = ",DoubleToString(d_val,16)," f_val = ",DoubleToString(f_val,16));

// 结果: 不同: d_val= 0.7000000000000000 f_val= 0.6999999880790710

}

上例中第五位比DBL_EPSILON多，值是2.2204460492503131e-016，与浮点型数据相一致的是FLT_EPSILON = 1.192092896e-07。这些值有如下意义：满足条件的最低值 1.0 + DBL_EPSILON! = 1.0（大量的浮点型数值 1.0 + FLT_EPSILON! = 1.0）。

第二种方法通过0将两种真实型数据进行了标准对比，它是无意义的，因为任何标准化操作都能给出非标准的结果。

示例：

bool CompareDoubles(double number1,double number2)

{

if(NormalizeDouble(number1-number2,8)==0)

return(true);

else

return(false);

}

void OnStart()

{

double d_val=0.3;

float f_val=0.3;

if(CompareDoubles(d_val,f_val))

Print(d_val," equals ",f_val);

else

Print("Different: d_val = ",DoubleToString(d_val,16)," f_val = ",DoubleToString(f_val,16));

// 结果: 不同: d_val= 0.3000000000000000 f_val= 0.3000000119209290

}

一些数字协同处理器的操作能够导致无效的真实型数字，不能运用到数字操作和对比中，因为用无效真实型数据的操作结果是不能定义的。例如，当想要计算2的反正弦，结果可能无穷负。

示例：

double abnormal = MathArcsin(2.0);

Print("MathArcsin(2.0) =",abnormal);

// 结果: MathArcsin(2.0) = -1.#IND

除了负无穷大也还有正无穷大和NaN（不是数字），确定数字是否是无效的，可以运用MathIsValidNumber()。功能，根据IEEE标准，可以用专用机描述。例如，双精度型正无穷代表小的 0x7FF0 0000 0000 0000。

示例：

struct str1

{

double d;

};

struct str2

{

long l;

};



//--- 开始

str1 s1;

str2 s2;

//---

s1.d=MathArcsin(2.0); // 获得无效数据 -1.#IND

s2=s1;

printf("1. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0xFFFF000000000000; // 无效数据 -1.#QNAN

s1=s2;

printf("2. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x7FF7000000000000; // 最大 nonnumber SNaN

s1=s2;

printf("3. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x7FF8000000000000; // 最小 nonnumber QNaN

s1=s2;

printf("4. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x7FFF000000000000; // 最大 nonnumber QNaN

s1=s2;

printf("5. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x7FF0000000000000; // 正无穷大 1.#INF 和最小 nnonnumber SNaN

s1=s2;

printf("6. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0xFFF0000000000000; // 负无穷大 -1.#INF

s1=s2;

printf("7. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x8000000000000000; // 负零 -0.0

s1=s2;

printf("8. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x3FE0000000000000; // 0.5

s1=s2;

printf("9. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x3FF0000000000000; // 1.0

s1=s2;

printf("10. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x7FEFFFFFFFFFFFFF; // 最大的规格化数字 (MAX_DBL)

s1=s2;

printf("11. %.16e %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x0010000000000000; // 最小的正规格化 (MIN_DBL)

s1=s2;

printf("12. %.16e %.16I64X",s1.d,s2.l);

//---

s1.d=0.7; // 显示数字0.7-无限循环部分

s2=s1;

printf("13. %.16e %.16I64X",s1.d,s2.l);

/*

1. -1.#IND00 FFF8000000000000

2. -1.#QNAN0 FFFF000000000000

3. 1.#SNAN0 7FF7000000000000

4. 1.#QNAN0 7FF8000000000000

5. 1.#QNAN0 7FFF000000000000

6. 1.#INF00 7FF0000000000000

7. -1.#INF00 FFF0000000000000

8. -0.000000 8000000000000000

9. 0.500000 3FE0000000000000

10. 1.000000 3FF0000000000000

11. 1.7976931348623157e+308 7FEFFFFFFFFFFFFF

12. 2.2250738585072014e-308 0010000000000000

13. 6.9999999999999996e-001 3FE6666666666666

*/

