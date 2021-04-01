各位交易员们，大家好！我是“量子女王”，量子智能交易系统家族的最新成员，实力非凡。我的专长？黄金。没错，我精准而自信地交易黄金/美元对，为您在闪耀的黄金市场上带来无与伦比的交易机会。我来证明，我是迄今为止最先进的黄金交易智能交易系统。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 实时信号： 点击此处 量子女王频道： 点击这里 ***购买 Quantum Queen MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 我灵活多变，适应性强，随时准
符号 XAUUSD 时间周期 H1-M15（任意） 类型 人工智能 支持单笔订单交易 是 最低入金 500 美元 （或等值其他货币） 兼容任何经纪商 是（支持2位或3位报价商。任何账户货币。任何品种名称。任何GMT时区。） 无需预先设置即可运行 是 \ 如果你对交易中的人工智能感兴趣，请订阅我的频道。 我研究机器学习的最新进展，分享免费的模型，有时还会写一些迷你文章。 订阅！ 此智能交易系统是一个基于合成高维特征空间训练的模型集成系统。 Mad Turtle 的主要特征: 资金安全 不使用网格或马丁格尔等危险策略。 支持单笔订单交易和短止损。 透明性 你可以实时看到模型如何“思考”，以及它给出的概率评估（买/卖）。 你还可以调整激活阈值。 基础性 在更高的时间周期上使用完整的24小时格式。 不使用微型剥头皮、换日、或其他依赖经纪商/执行的策略。 独特性 基于我独特的 特征工程 ： 时间序列通过傅里叶分析提取主导频率，进行平稳性检验（Dickey-Fuller），并结合非线性指标（高阶矩、熵特征）。 这使模型不是基于原始报价运行，而是基于抽象的多维模式。 为了提高
PROP FIRM READY! 推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠 -> 点击此处 加入公共群组： 点击此处 LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________ 设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解 市场变化 – 并据此进行调整。 专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 Next 15 copies available for $499, next price $599 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 https://www.mql5.com/en/signals/2336509 核心技术 三层神经逻辑 ——结合动量识别、波动率映射和自适应过滤，在微趋势变化出现在图表之前进行预测。 真
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live: Startrader Tickmill LMAX The price increases by $1,000 every profitable year. 2026 price: $3,000 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险百分比，即可优先保障您的资金安全，
介绍 QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得 Quantum StarMan 和 Quantum King !*** 私信询问更多详情 已验证信号： 点击此处 MT4版本： 点击这里 量子 EA 通道： 点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA 采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA 量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价格 。 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道： 点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal -> click here JOIN PUBLIC GROUP: Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。 黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。 附加材料和说明 安装说明 - 应用程序说明 - 模拟账户应用程序的试用版 线条功能 - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。 风险管理 - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。 R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
VolumeHedger EA [ Live Signals ] , [ My Channel ] , [ Set Files ] , [ Blog ] 推荐账户类型：高杠杆标准账户、ECN、Raw账户；Cent账户；Propfirm（如FTMO等） 该EA的开发者以其他机器人产品的高品质证明了其专业水平。 使用 Volume Hedger EA 借助自定义指标设定入场策略的功能，您无需购买更多的EA！ 本EA是一款结合了马丁格尔策略、对冲和智能风险管理的高级交易算法，适用于高波动市场。它不尝试预测趋势方向，而是通过分析买卖成交量，采用智能入场策略进入市场。配合合适的设置文件，可在外汇、黄金、股票和加密货币等多种品种上取得良好效果。对于可能出现剧烈波动或稳定趋势的品种表现尤为出色。交易过程通过在达到特定成交量阈值时启动的双向循环执行。正确启动循环可以降低风险并提高潜在收益。 系统性地在买入（Buy）和卖出（Sell）方向开仓。 对冲启动时，关闭旧仓位以最小化亏损。 检测滑点情况并进行必要调整。 首次循环后进行市场分析，进一步降低风险（首次循环后亏损风险降低）。
量子比特币 EA ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道： 点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 我非常重视透明度，您可以通过以下链接实时跟踪所有结果： Signal 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策
MQL5 外汇 EA 交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我的社区超过MQL5 上有 14,000 名会员。 。 10 份中仅剩 3 份，售价 399 美元！ 之后价格将升至 499 美元。 - 真实信号 低风险： https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - 高风险： https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper 完整安装说明（可正常运行）已更新至 评论 #3 AI Gold Sniper 将最新的 GPT-4o 模型（OpenAI 的 GPT-4o）应用于 XAU/USD 交易。该模型基于多层算法框架设计，整合非结构化数据处理和跨市场分析，以优化交易决策。AI Gold Sniper 集成的 GPT-4o 将使用卷积神经网络 (CNN) 和循环神经网络 (RNN)，通过自然语言处理 (NLP) 同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制通过评估 XAU/US
We proudly present our cutting-edge robot, the Big Forex Players EA designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the biggest Banks (positions are sent from our database t
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan， Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 量子星人频道： 点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
EA New Player — 新一代交易顧問 特惠活動開始： 前10份 — 390美元， 後20份 — 550美元。 EA New Player 是一款獨特的 MT5 交易顧問，基於 7 種不同的經典交易策略建構而成。 該顧問未使用人工智慧，僅基於久經考驗的技術分析工具創建。其主要特點是邏輯清晰、設定簡便，並且適合所有交易者使用。 由於演算法複雜，顧問測試速度較慢。 7 種不同的交易策略。購買後請聯絡我以取得 VIP 權限。 監控功能可在此處取得 - myfxbook.com/members/EAQuantumLab/ea-new-player/11645021 https://www.mql5.com/en/signals/2286450?source=Site +Profile+Seller EA New Player 的主要功能 7 種內建交易策略 該顧問整合了適用於不同市場條件的策略組合： 趨勢交易、 逆勢交易、 剝頭皮交易、 波段交易。 得益於此，EA New Player 能夠在不同的市場階段穩定運作。 信號確認 交易建立時採用嚴格的篩選機制： 至少有 2 個策略在
介绍 Syna 3+ 版本 - 革命性的双功能AI交易系统 我很高兴推出 Syna 3+ 版本，这是AI驱动交易技术的革命性飞跃。 此版本具有前所未有的直接API访问权限，可访问领先的AI提供商，包括OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai (Grok)、Mistral、DeepSeek和OpenRouter的广泛模型生态系统。现在具有视觉输入功能、自动API密钥管理和改进的AI提示协议，Syna提供直观的交互式助手界面，配备屏幕按钮，用于实时市场分析和手动交易指导 。 Syna代表了从Mean Machine和AIQ学到的一切的巅峰，现在通过双功能架构进行了革命性改造，无缝结合了全自动EA和交互式AI助手。该系统同时作为您的24/7自动交易伙伴运行，同时通过专门的分析按钮提供按需智能，创建了一个完整的AI交易生态系统，其中每个决策都由人工智能驱动。 版本3+主要增强功能： 直接多提供商API访问： 不再仅限于OpenRouter。现在具有与OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai (Grok)、Mistral和DeepSeek API的直接集成，在A
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。 价格很快就会涨到 1499 美元 包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他 5 个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者： 有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
夏末特惠促销 – 限时进行！ 采用阶梯定价模型：每购买第5次，价格增加50美元。随着每一个新买家的加入，下一个价格级别会越来越接近——使得您的入场变得更加昂贵。 在触发下一个价格上涨之前，按照当前价格锁定SGear。 此次销售是有限的——无论是时间还是数量。之后将恢复正常市场价格。 点击这里 -> SGear Signal 以监控实时信号。 SGear – 清晰趋势逻辑，拒绝AI幻想 SGear 是一款全自动的智能交易系统，始终遵循市场主趋势运作。 它专注于稳定的市场走势，避免被短期反弹或市场情绪波动所干扰。 策略基于清晰、逻辑严密的交易结构，在行情混乱时主动规避低质量交易。 交易规则简洁明了。入场与离场均遵循明确条件，每一个市场阶段都有预设的操作标准。 只有在特定条件满足时才会执行交易，这保证了系统的结构性与清晰性，也有效降低了不必要的风险。 SGear 的核心优势之一是信号筛选机制，仅在稳定、趋势明确的市场环境中出手。 当市场处于震荡或不明确时，系统会自动暂停操作，始终聚焦于最具潜力的时机。 为什么不使用人工智能？ 我们曾认真评估将人工智能技术用于交易策略的可行性， 但实际测
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
交易信号
选择合适的交易策略，点击几次订阅它。所有信号都会提供详细的统计和信息图表。
成为交易信号提供商，出售订阅给全世界成百上千的交易者。 通过信号服务，您的成功策略可以通过启动很少的预算而使您盈利！
- 程序库: BestInterval
- 文章 "在MQL5中自动化交易策略（第5部分）：开发自适应交叉RSI交易套件策略"
- 文章 "以 MQL5 实现强化分类任务的融汇方法"
- 文章 "MQL5.community的支付系统"
- 指标: CatFX50
- 重要财经资讯（新闻源：华尔街日报，MQL5经济日历，人民日报，日经新闻，全球各大经济报刊等，欢迎各位汇友共同分享）
- 文章 "股票交易中的非线性回归模型"
- 文章 "MQL5自动化交易策略（第四部分）：构建多层级区域恢复系统"
- 程序库: JSON
- EA: 一个简单的交易面板
在MQL5中自动化交易策略（第5部分）：开发自适应交叉RSI交易套件策略
在本文中，我们开发了自适应交叉RSI交易套件系统。该系统使用周期为14和50的移动平均线交叉来产生信号，并由一个周期为14的RSI过滤器进行确认。该系统包含一个交易日过滤器、带注释的信号箭头，以及一个用于监控的实时仪表盘。 这种方法确保了自动化交易中的精确性和适应性。
以 MQL5 实现强化分类任务的融汇方法
在本文中，我们讲述以 MQL5 实现若干融汇分类器，并讨论了它们在不同状况下的功效。
MQL5自动化交易策略（第四部分）：构建多层级区域恢复系统
本文将介绍如何在MQL5中开发一个基于相对强弱指数（RSI）生成交易信号的多层级区域恢复（反转）系统（Multi-Level Zone Recovery System）。该系统通过动态数组结构管理多个信号实例，使区域恢复逻辑能够同时处理多重交易信号。通过这种设计，我们展示了如何在保持代码可扩展性和健壮性的前提下，有效应对复杂的交易管理场景。
开发回放系统（第 77 部分）：新 Chart Trade（四）
在本文中，我们将介绍创建通信协议时需要考虑的一些措施和预防措施。这些都是非常简单明了的事情，所以我们在本文中不会详细介绍。但要了解会发生什么，您需要了解文章的内容。
集成学习模型中的门控机制
在本文中，我们继续探讨集成模型，重点讨论“门控”的概念，尤其是门控如何通过整合模型输出来提升预测准确性或模型泛化能力。
3D 柱线上的趋势强度和方向指标
我们将研究一种市场趋势分析新方法，基于市场微观结构的三维可视化、及张量分析。
逆公允价值缺口（IFVG)交易策略
当价格回到先前确定的公允价值缺口位置，且未表现出预期的支撑或阻力反应，而是无视该缺口时，便出现了逆公允价值缺口（IFVG）。这种“无视”现象可能预示着市场方向的潜在转变，并为反向交易提供优势。在本文中，我将介绍自己开发的量化方法，以及如何将IFVG作为一种策略，应用于MetaTrader 5智能交易系统（EA）中。
从基础到中级：定义（二）
在本文中，我们将继续了解 #define 指令，但这次我们将重点关注它的第二种使用形式，即创建宏。由于这个主题可能有点复杂，我们决定使用我们已经研究了一段时间的应用程序。希望您喜欢今天的文章。
精通日志记录（第四部分）：将日志保存到文件
在本文中，我将向您讲解基本的文件操作，以及如何配置一个灵活的自定义处理器。我们将更新 CLogifyHandlerFile 类，以将日志直接写入文件。我们将通过在 EURUSD 上模拟一周的策略来进行性能测试，在每个 tick 生成日志，总耗时为 5 分 11 秒。其结果将在未来的文章中进行比较，届时我们将实现一个缓存系统来提升性能。