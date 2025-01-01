#define SYMBOL_NAME Symbol()

#define SESSION_INDEX 0



//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 记录带有交易品种和SESSION_INDEX的标题

//--- 从周一到周五循环，在日志中记录交易时段的开始和结束时间

PrintFormat("Symbol %s, Trade session %d:", SYMBOL_NAME, SESSION_INDEX);

for(int i=MONDAY; i<SATURDAY; i++)

SymbolInfoSessionTradePrint(SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, SESSION_INDEX);

/*

result:

Symbol GBPUSD, Trade session 0:

- Monday 00:15 - 23:55

- Tuesday 00:15 - 23:55

- Wednesday 00:15 - 23:55

- Thursday 00:15 - 23:55

- Friday 00:15 - 23:55

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 发送指定交易时段的开始和结束时间 |

//| 到日志（指定交易品种，工作日） |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- 声明变量来记录交易时段的开始和结束

datetime date_from; // 时段开始时间

datetime date_to; // 时段结束时间



//--- 从交易时段按交易品种和星期几获取数据

if(!SymbolInfoSessionTrade(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

Print("SymbolInfoSessionTrade() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 从枚举常量创建星期名称

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- 将指定交易时段的数据发送到日志

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}