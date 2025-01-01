- ChartApplyTemplate
函数返回画指标的子窗口数。该函数有两个变体。
1. 函数在指定图表中搜索带有指定的指标“缩写名”子窗口（缩写名在子窗口的左上部显示），成功的话返回子窗口数。
|
int ChartWindowFind(
2. 函数必须从自定义指标中调用。返回指标工作的子窗口数。
|
int ChartWindowFind();
参量
chart_id
[in] 图表 ID. 0 表示当前图表。
indicator_shortname
[in] 指标缩写名。
返回值
成功的话返回子窗口数。失败，函数返回-1。
注释
如果函数第二变体（无参量）是从脚本或者EA交易调用，则返回-1。
不要将指标的缩略名和文件名称弄混，这是使用iCustom()和IndicatorCreate()函数创建指标时指定的名称。如果指标的缩略名未明确设置，那么包含指标源代码的文件名称，编译期间会被指明。
正确地形成指标缩略名非常重要，它使用IndicatorSetString()函数记录在INDICATOR_SHORTNAME属性。建议缩略名包含指标输入参数的值，因为ChartIndicatorDelete()函数中从图表删除的指标通过缩略名识别。
示例：
|
#property script_show_inputs
