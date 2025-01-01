#property script_show_inputs

//--- 输入参量

input string shortname="MACD(12,26,9)";

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回带有这个指标的图表窗口号 |

//+------------------------------------------------------------------+

int GetIndicatorSubWindowNumber(long chartID=0,string short_name="")

{

int window=-1;

//---

if((ENUM_PROGRAM_TYPE)MQL5InfoInteger(MQL5_PROGRAM_TYPE)==PROGRAM_INDICATOR)

{

//--- 函数从指标调用，名称不需要

window=ChartWindowFind();

}

else

{

//--- 函数从EA交易或者脚本调用

window=ChartWindowFind(0,short_name);

if(window==-1) Print(__FUNCTION__+"(): Error = ",GetLastError());

}

//---

return(window);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序启动函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int window=GetIndicatorSubWindowNumber(0,shortname);

if(window!=-1)

Print("Indicator "+shortname+" is in the window #"+(string)window);

else

Print("Indicator "+shortname+" is not found. window = "+(string)window);

}