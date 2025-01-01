在本文中，我们将探讨如何使用强大的 MQL5 图形控件库来改进和更有效地应用上一篇文章中提出的概念。我们将逐步完成创建一个功能齐全的图形用户界面。我将解释它背后的想法，以及所使用的每种方法的目的和操作。此外，在本文的最后，我们将测试我们创建的面板，以确保它正确运行并实现其既定目标。