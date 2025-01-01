void OnStart()

{

//--- 获取当前交易品种的名称

string name = Symbol();



//--- 获取交易品种基础货币和报价货币

string base = StringSubstr(name, 0, 3);

string quoted = StringSubstr(name, 3, 3);



//--- 在日志中显示获得的交易品种货币

PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s", name, base, quoted);



/*

结果

Symbol: EURUSD. Currency base: EUR, currency quoted: USD

*/

}