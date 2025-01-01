- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetChatacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSubstr
子串的摘要从指定位置的文本字符串开始。
|
string StringSubstr(
参量
string_value
[in] 字符串提取子串。
start_pos
[in] 子串的初始位置，从0到 StringLen(文本) -1。
length=-1
[in] 提取子串的长度，如果参量值是-1或者没有建立参量，子串会从指定位置提取直到字符串结束。
返回值
复制提取的子串，如果可能的话，否则返回空字符串
示例：
|
void OnStart()
