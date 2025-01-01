文档部分
子串的摘要从指定位置的文本字符串开始。

string  StringSubstr(
   string  string_value,     // 字符串
   int     start_pos,        // 初始位置
   int     length=-1         // 提取的字符串的长度
   );

参量

string_value

[in]  字符串提取子串。

start_pos

[in] 子串的初始位置，从0到 StringLen(文本) -1。

length=-1

[in] 提取子串的长度，如果参量值是-1或者没有建立参量，子串会从指定位置提取直到字符串结束。

返回值

复制提取的子串，如果可能的话，否则返回空字符串

示例：

void OnStart()
  {
//--- 获取当前交易品种的名称
   string name = Symbol();
   
//--- 获取交易品种基础货币和报价货币
   string base   = StringSubstr(name03);
   string quoted = StringSubstr(name33);
   
//--- 在日志中显示获得的交易品种货币
   PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s"namebasequoted);
  
  /*
  结果
   Symbol: EURUSDCurrency baseEURcurrency quotedUSD
  */
  }

