HistoryDealsTotal

返回历史交易数量，先前调用HistoryDealsTotal()，首先有必要接收交易历史和使用HistorySelect()或者HistorySelectByPosition() 函数的订单。

int  HistoryDealsTotal();

返回值

整型 值。

注释

不要弄混 订单交易仓位。 每笔交易都按照订单执行，每个仓位都是一个或多个交易的值。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 请求账户中的全部历史
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- 取得列表中的交易数量并在日志中显示
   int total=HistoryDealsTotal();
   Print("Number of historical deals on the account: "total);
   /*
  结果：
   Number of historical deals on the account339
   */
  }

另见

