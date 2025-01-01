- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryDealsTotal
返回历史交易数量，先前调用HistoryDealsTotal()，首先有必要接收交易历史和使用HistorySelect()或者HistorySelectByPosition() 函数的订单。
int HistoryDealsTotal();
返回值
整型 值。
注释
不要弄混 订单， 交易 和 仓位。 每笔交易都按照订单执行，每个仓位都是一个或多个交易的值。
示例：
//+------------------------------------------------------------------+
