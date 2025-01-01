//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 请求账户中的全部历史

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 取得列表中的交易数量并在日志中显示

int total=HistoryDealsTotal();

Print("Number of historical deals on the account: ", total);

/*

结果：

Number of historical deals on the account: 339

*/

}