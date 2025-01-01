文档部分
MQL5参考MetaTrader Python模块shutdown 

shutdown

关于之前建立的与MetaTrader 5程序端的连接。

shutdown()

返回值

无。

例如：

import MetaTrader5 as mt5
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# 建立与MetaTrader 5程序端的连接
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    quit()
 
# 显示有关连接状态、服务器名称和交易账户的数据
print(mt5.terminal_info())
# 显示有关MetaTrader 5版本的数据
print(mt5.version())
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()

另见

