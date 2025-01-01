文档部分
MQL5参考使用DirectXDXInputSet 

DXInputSet

设置着色器输入。

bool  DXInputSet(
   int          input,      // 图形环境句柄
   const void&  data        // 设置数据  
   );

参数

input

[in]  在DXInputCreate()中获得的着色器的输入句柄。

data

[in]  用于设置着色器输入的数据。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。