- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
在EA优化之后，当TesterDeinit事件发生时在EA中调用这个函数。
void OnTesterDeinit(void);
返回值
无返回值
注意
TesterDeinit事件在策略测试中的EA优化完成后生成。
带有OnTesterDeInit()或OnTesterPass()事件处理程序的EA会在优化开始期间，在单独的程序端图表上自动下载。它包括测试中已经制定的交易品种和周期。该函数的设计目的是为最终处理所有的优化结果。
请记住由测试代理使用FrameAdd()函数发送的优化框架可能会绑定在一起，并需要时间来交付。因此，不是所有的框架，以及TesterPass事件，可能在优化结束之前到达，并在OnTesterPass()中处理的。如果您想要得到OnTesterDeinit()中的所有迟到的框架，请使用FrameNext()函数来放置代码块。
另见
测试交易策略、处理优化结果、TesterStatistics、 OnTesterInit、OnTesterPass、ParameterGetRange、 ParameterSetRange