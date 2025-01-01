文档部分
MQL5参考交易函数OrderGetInteger 

OrderGetInteger

返回订单性质的要求，使用OrderGetTicket 或者 OrderSelect重新选择，属性一定是日期时间，整型。有2种变量函数可以使用。

1. 立即返回属性值。

long  OrderGetInteger(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER  property_id        // 属性标识符
   );

2. 依据函数成功与否返回真值或者错误值。如果成功，目标变量的属性值通过引用传递到最后参量。

bool  OrderGetInteger(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER  property_id,       // 属性标识符
   long&                        long_var           // 这里接受属性值
   );

参量

property_id

[in] 订单性质标识符。值可以是 ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER 列举值中的一个。

long_var

[out]  接收要求属性值的长整型变量。

返回值

长整型 值。如果函数失败，返回0。

注释

不要使仓位挂单混乱，它显示在客户端“工具箱”的“交易”标签中。

对于"单边" 持仓 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTINGACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)，无论任何时候一个交易品种只能存在一个持仓 。该持仓是一个或多个交易的结果。请不要混淆也显示在工具箱窗口交易标签中的有效挂单的持仓。

如果允许单独持仓 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)，那么可为一个交易品种打开多个持仓。

为确保关于新订单的新数据的接受，推荐调用 OrderSelect() 函数。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 在账户中所有订单的列表中做循环
   int total=OrdersTotal();
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- 根据循环索引取得列表中的订单编号
      ulong ticket=OrderGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      
      //--- 取得订单类型并显示用于选中订单实数型属性列表的标题
      string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));
      PrintFormat("Integer properties of an active pending order %s #%I64u:"typeticket);
      
      //--- 在标题下打印选定订单的所有整数型属性
      OrderPropertiesIntegerPrint(17);
     }
   /*
   结果：
   Integer properties of an active pending order Buy Limit #2812945317:
   Ticket:          2812945317
   Time setup:      2024.09.04 19:17:16
   Type:            Buy Limit
   State:           Placed
   Time expiration0
   Time done:       0
   Time setup msc:  2024.09.04 19:17:16.686
   Time done msc:   0
   Type filling:    Return
   Type time:       Time GTC
   Magic:           0
   Reason:          Client
   Position ID:     0
   Position By ID:  0
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 在日志中显示选定订单的整数型属性                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderPropertiesIntegerPrint(const uint header_width=0)
  {
   uint   w=0;
   string header="";
   long   value=0;
   
//--- 在日志中显示订单编号
   OrderPropertyPrint("Ticket:"header_widthORDER_TICKET);
   
//--- 在日志中显示订单下单时间
   OrderPropertyPrint("Time setup:"header_widthORDER_TIME_SETUP);
   
//--- 在日志中显示订单类型
   OrderPropertyPrint("Type:"header_widthORDER_TYPE);
   
//--- 在日志中显示订单状态
   OrderPropertyPrint("State:"header_widthORDER_STATE);
   
//--- 在日志中显示订单过期时间
   OrderPropertyPrint("Time expiration:"header_widthORDER_TIME_EXPIRATION);
   
//--- 在日志中显示订单执行/过期时间
   OrderPropertyPrint("Time done:"header_widthORDER_TIME_DONE);
   
//--- 在日志中显示订单设置的时间, 以自1970年1月1日开始计算的毫秒数为单位
   OrderPropertyPrint("Time setup msc:"header_widthORDER_TIME_SETUP_MSC);
   
//--- 在日志中显示订单执行/过期的时间, 以自1970年1月1日开始计算的毫秒数为单位l
   OrderPropertyPrint("Time done msc:"header_widthORDER_TIME_DONE_MSC);
   
//--- 在日志中显示订单的执行类型l
   OrderPropertyPrint("Type filling:"header_widthORDER_TYPE_FILLING);
   
//--- 在日志中显示订单的生命周期
   OrderPropertyPrint("Type time:"header_widthORDER_TYPE_TIME);
   
//--- 在日志中显示下订单的 EA 的 ID
   OrderPropertyPrint("Magic:"header_widthORDER_MAGIC);
   
//--- 在日志中显示订单原因或来源
   OrderPropertyPrint("Reason:"header_widthORDER_REASON);
   
//--- 在日志中显示订单执行过程中的仓位 ID
   OrderPropertyPrint("Position ID:"header_widthORDER_POSITION_ID);
   
//--- 在日志中显示 ORDER_TYPE_CLOSE_BY 类型订单的反向仓位 ID
   OrderPropertyPrint("Position By ID:"header_widthORDER_POSITION_BY_ID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 在日志中显示订单的整数型属性值                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderPropertyPrint(const string headeruint header_widthENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER property)
  {
   string svalue="";
   long   lvalue=0;
   if(!OrderGetInteger(propertylvalue))
      PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d"EnumToString(property), GetLastError());
   else
     {
      switch(property)
        {
         case ORDER_TICKET          :
         case ORDER_MAGIC           :
         case ORDER_POSITION_ID     :
         case ORDER_POSITION_BY_ID  :
           svalue=(string)lvalue;
           break;
           
         case ORDER_TIME_SETUP      :
         case ORDER_TIME_EXPIRATION :
         case ORDER_TIME_DONE       :
           svalue=(lvalue!=0 ? TimeToString((datetime)lvalueTIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) : "0");
           break;
           
         case ORDER_TIME_SETUP_MSC  :
         case ORDER_TIME_DONE_MSC   :
           svalue=(lvalue!=0 ? TimeMscToString(lvalue) : "0");
           break;
           
         case ORDER_TYPE            :
           svalue=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)lvalue);
           break;
         case ORDER_STATE           :
           svalue=OrderStateDescription((ENUM_ORDER_STATE)lvalue);
           break;
         case ORDER_TYPE_FILLING    :
           svalue=OrderTypeFillingDescription((ENUM_ORDER_TYPE_FILLING)lvalue);
           break;
         case ORDER_TYPE_TIME       :
           svalue=OrderTypeTimeDescription((ENUM_ORDER_TYPE_TIME)lvalue);
           break;
         case ORDER_REASON          :
           svalue=OrderReasonDescription((ENUM_ORDER_REASON)lvalue);
           break;
         
         default                    :
           svalue="Unknown property";
           break;
        }
      
      //--- 如果传递给函数的标题宽度为0, 则宽度为标题行大小+1
      uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
      PrintFormat("%-*s%-s"wheadersvalue);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回订单类型的描述                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return("Buy");
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return("Sell");
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return("Buy Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return("Sell Limit");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return("Buy Stop");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return("Sell Stop");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return("Buy Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return("Sell Stop Limit");
      default                          :  return("Unknown order type: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回订单状态的描述                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderStateDescription(ENUM_ORDER_STATE state)
  {
   switch(state)
     {
      case ORDER_STATE_STARTED         :  return("Started");
      case ORDER_STATE_PLACED          :  return("Placed");
      case ORDER_STATE_CANCELED        :  return("Canceled");
      case ORDER_STATE_PARTIAL         :  return("Partial");
      case ORDER_STATE_FILLED          :  return("Filled");
      case ORDER_STATE_REJECTED        :  return("Rejected");
      case ORDER_STATE_EXPIRED         :  return("Expired");
      case ORDER_STATE_REQUEST_ADD     :  return("Request Add");
      case ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY  :  return("Request Modify");
      case ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL  :  return("Request Cancel");
      default                          :  return("Unknown state: "+(string)state);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回订单交易量执行政策的描述        |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeFillingDescription(const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_FILLING_FOK     :  return("Fill or Kill");
      case ORDER_FILLING_IOC     :  return("Immediate or Cancel");
      case ORDER_FILLING_BOC     :  return("Book or Cancel");
      case ORDER_FILLING_RETURN  :  return("Return");
      default                    :  return("Unknown type filling: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回订单过期时间的描述                     |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeTimeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TIME_GTC           :   return("Time GTC");
      case ORDER_TIME_DAY           :   return("Time Day");
      case ORDER_TIME_SPECIFIED     :   return("Time Specified");
      case ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY :   return("Time Specified Day");
      default                       :  return("Unknown type time: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回下单原因的描述                    |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderReasonDescription(const ENUM_ORDER_REASON reason)
  {
   switch(reason)
     {
      case ORDER_REASON_CLIENT   :  return("Client");
      case ORDER_REASON_MOBILE   :  return("Mobile");
      case ORDER_REASON_WEB      :  return("Web");
      case ORDER_REASON_EXPERT   :  return("Expert");
      case ORDER_REASON_SL       :  return("Stop Loss");
      case ORDER_REASON_TP       :  return("Take Profit");
      case ORDER_REASON_SO       :  return("Stop Out");
      default                    :  return("Unknown reason: "+(string)reason);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回包含毫秒信息的时间                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeMscToString(const long time_mscint flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
  {
   return(TimeToString(time_msc/1000flags) + "." + IntegerToString(time_msc %10003, '0'));
  }

另见

OrdersTotal()OrderGetTicket()订单属性