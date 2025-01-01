文档部分
MQL5参考数组函数ArraySize 

ArraySize

函数返回所选数组的元素数量

int  ArraySize(
   const void&  array[]    // 检测的数组
   );

参量

array[]

[in]  任意类型的数组

返回值

整型

注释

一维数组，值可以通过 ArraySize 返回，等于 ArrayRange(数组,0)

示例：

void OnStart()
  {
//--- 创建数组
   double one_dim[];
   double four_dim[][10][5][2];
//--- 大小
   int one_dim_size=25;
   int reserve=20;
   int four_dim_size=5;
//--- 辅助变量
   int size;
//--- 分配内存没有备份
   ArrayResize(one_dim,one_dim_size);
   ArrayResize(four_dim,four_dim_size);
//--- 1. 一维数组
   Print("+==========================================================+");
   Print("Array sizes:");
   Print("1. One-dimensional array");
   size=ArraySize(one_dim);
   PrintFormat("Zero dimension size = %d, Array size = %d",one_dim_size,size);
//--- 2. 多维数组
   Print("2. Multidimensional array");
   size=ArraySize(four_dim);
   PrintFormat("Zero dimension size = %d, Array size = %d",four_dim_size,size);
//--- 维度大小
   int d_1=ArrayRange(four_dim,1);
   int d_2=ArrayRange(four_dim,2);
   int d_3=ArrayRange(four_dim,3);
   Print("Check:");
   Print("Zero dimension = Array size / (First dimension * Second dimension * Third dimension)");
   PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);
//--- 3. 备份内存的一维数组
   Print("3. One-dimensional array with memory backup");
//--- 双倍的值
   one_dim_size*=2;
//--- 分配备份内存
   ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);
//--- 打印大小
   size=ArraySize(one_dim);
   PrintFormat("Size with backup = %d, Actual array size = %d",one_dim_size+reserve,size);
  }