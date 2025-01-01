void OnStart()

{

color BuyColor =clrBlue;

color SellColor=clrRed;

//--- 请求交易历史记录

HistorySelect(0,TimeCurrent());

//--- 创建物件

string name;

uint total=HistoryDealsTotal();

ulong ticket=0;

double price;

double profit;

datetime time;

string symbol;

long type;

long entry;

//--- 所有交易

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- 尽力获得交易报价

if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

//--- 获得交易属性

price =HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE);

time =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);

symbol=HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL);

type =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);

entry =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ENTRY);

profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);

//--- 只对当前交易品种

if(price && time && symbol==Symbol())

{

//--- 创建价格物件

name="TradeHistory_Deal_"+string(ticket);

if(entry) ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time,price,0,0);

else ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time,price,0,0);

//--- 设置物件属性

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BACK,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,type?BuyColor:SellColor);

if(profit!=0) ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Profit: "+string(profit));

}

}

}

//--- 应用于图表

ChartRedraw();

}