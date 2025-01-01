- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistorySelect
在服务器特定时间段，检索交易和订单的历史。
bool HistorySelect(
参量
from_date
[in] 要求开始日期。
to_date
[in] 要求的结束日期。
返回值
如果成功返回true，否则返回false。
注释
HistorySelect()建立一系列MQL5程序的订单和交易列表，使用类似函数来执行列表元素。订单列表大小可以使用 HistoryDealsTotal() 函数返回。使用 HistoryOrdersTotal()可以显示历史订单列表的大小。在订单列表中选择应该使用 HistoryOrderGetTicket()，订单列表 HistoryDealGetTicket() 更适合。
在使用 HistoryOrderSelect()后，MQL5程序中的历史可用订单列表就会重设并被发现的订单填满。如果成功执行 the search of an order by the ticket ，同样适用于MQL5程序可行性订单中-通过 HistoryDealSelect() 重设并再次成功填满。
示例：
void OnStart()
另见