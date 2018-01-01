文档部分
NewTick事件发生时在EA中调用这个函数，来处理一个新报价。

void  OnTick(void);

返回值

无返回值

注意

NewTick事件只在收到一个新报价时为EA生成，以获得EA所附加的图表的交易品种。在自定义指标或脚本中定义OnTick()函数没有意义，因为没有为其生成NewTick事件。

Tick事件只为EA生成，但这并不意味着EA必须包含OnTick()函数的功能，因为除了NewTick以外，还为EA生成Timer、BookEvent和ChartEvent事件。

所有事件都按照它们的接收顺序依次处理。如果这个队列已经包括NewTick事件，或者这个事件正在处理阶段，那么新的NewTick事件就不能添加到mql5应用程序队列中。

无论是否启用自动交易（自动交易按键），都会生成NewTick事件。禁用自动交易意味着只禁止从EA发送交易请求。EA操作不会停止。

通过按下自动交易按键来禁用自动交易并不会中断OnTick()函数的当前执行。

在OnTick()函数中，显示整个交易逻辑特性的EA示例

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   TradeByATR.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Sample EA trading in the \"explosive\" candle direction"
#property description "\"Explosive\" candle has the body size exceeding k*ATR"
#property description "The \"revers\" parameter reverses the signal direction"
 
input double lots=0.1;        // 交易量手数
input double kATR=3;          // ATR中的信号蜡烛长度
input int    ATRperiod=20;    // ATR指标周期
input int    holdbars=8;      // 保持持仓的柱形图数量
input int    slippage=10;     // 可允许滑移
input bool   revers=false;    //反向信号？
input ulong  EXPERT_MAGIC=0;  // EA幻数
//--- 用于存储ATR指标句柄
int atr_handle;
//--- 在这里，我们将存储ATR最后值和蜡烛体
double last_atr,last_body;
datetime lastbar_timeopen;
double trade_lot;
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 初始化全局变量
   last_atr=0;
   last_body=0;
//--- 设置正确的交易量
   double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
   trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;   
//--- 创建ATR指标句柄
   atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);
   if(atr_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s: failed to create iATR, error code %d",__FUNCTION__,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- EA成功初始化
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易去初始化函数                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- 通知EA操作结束代码
   Print(__FILE__,": Deinitialization reason code = ",reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA报价函数                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- 交易信号
   static int signal=0; // +1表示买入信号， -1 表示卖出信号
//--- 检查和关闭‘holdbars’柱形图之前开仓的旧持仓
   ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);
//--- 检查新柱形图
   if(isNewBar())
     {
      //--- 检查信号是否存在     
      signal=CheckSignal();
     }
//--- 如果持有单边持仓，跳过信号-等候直至关闭
   if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)
     {
      signal=0;
      return// 退出NewTick事件处理程序，并在新柱形图出现之前不要进入市场
     }
//--- 对于锁仓账户，每个持仓都是单独持仓和平仓
   if(signal!=0)
     {
      //--- 买入信号
      if(signal>0)
        {
         PrintFormat("%s: Buy signal! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));
         if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))
            signal=0;
        }
      //--- 卖出信号
      if(signal<0)
        {
         PrintFormat("%s: Sell signal! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));
         if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))
            signal=0;
        }
     }
//--- OnTick函数结束
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查新的交易信号                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int CheckSignal()
  {
//--- 0 意味着没有信号
   int res=0;
//--- 获得倒数第二个完整柱形图的ATR值（柱形图索引是2）
   double atr_value[1];
   if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)
     {
      last_atr=atr_value[0];
      //--- 获得最后关闭的柱形图的MqlRates类型数组数据
      MqlRates bar[1];
      if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)
        {
         //--- 计算最后完整柱形图的柱体大小
         last_body=bar[0].close-bar[0].open;
         //--- 如果最后柱形图的柱体（索引为1）超过的之前ATR的值（柱形图索引为2），那么会收到一个交易信号
         if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)
            res=last_body>0?1:-1; // 向上蜡烛图的正值
        }
      else
         PrintFormat("%s: Failed to receive the last bar! Error",__FUNCTION__,GetLastError());
     }
   else
      PrintFormat("%s: Failed to receive ATR indicator value! Error",__FUNCTION__,GetLastError());
//--- 如果启用了反向交易模式
   res=revers?-res:res;  // 在必要时反转信号（返回-1而不是1，反之亦然）
//--- 返回一个交易信号值
   return (res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  当新柱形图出现时返回'true'                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool isNewBar(const bool print_log=true)
  {
   static datetime bartime=0; //存储当前柱形图的开盘时间
//--- 获得零柱的开盘时间
   datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);
//--- 如果开盘时间更改，则新柱形图出现
   if(bartime!=currbar_time)
     {
      bartime=currbar_time;
      lastbar_timeopen=bartime;
      //--- 在日志中显示新柱形图开盘时间的数据      
      if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))
        {
         //--- 显示新柱形图开盘时间的信息
         PrintFormat("%s: new bar on %s %s opened at %s",__FUNCTION__,_Symbol,
                     StringSubstr(EnumToString(_Period),7),
                     TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
         //--- 获取关于最后报价的数据
         MqlTick last_tick;
         if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))
            Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());
         //--- 显示最后报价的时间，精确至毫秒
         PrintFormat("Last tick was at %s.%03d",
                     TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);
        }
      //--- 我们有一个新柱形图
      return (true);
     }
//--- 没有新柱形图
   return (false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 以指定交易量和市场价买入                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong  magicnumber=0)
  {
//--- 以市场价买入
   return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 以指定交易量和市场价卖出                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong  magicnumber=0)
  {
//--- 以市场价卖出
   return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 在柱形图中根据持有时间平仓                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong  magicnumber=0)
  {
   int total=PositionsTotal(); // 持仓数量  
//--- 重复持仓
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      //--- 持仓参数
      ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);                                      // 持仓单号
      string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                        //交易品种 
      ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                                  // 持仓幻数
      datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME);               // 持仓开盘时间
      int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1;                       // 开仓之前有多少柱形图
 
      //--- 如果持仓的生命周期很长，则幻数和交易品种匹配
      if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)
        {
         int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS);           // 小数位数
         double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                              // 持仓交易量
         ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // 持仓类型
         string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);
         StringToLower(str_type); //纠正消息格式的小写文本案例
         PrintFormat("Close position #%I64u %s %s %.2f",
                     position_ticket,position_symbol,str_type,volume);
         //--- 设置一个订单类型并发送交易请求
         if(type==POSITION_TYPE_BUY)
            MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);
         else
            MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 准备和发送交易请求                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)
  {
//--- 声明和初始化结构
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   if(type==ORDER_TYPE_BUY)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
//--- 请求参数
   request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                     // 交易操作类型
   request.position =pos_ticket;                            // 关闭情况下的持仓单号
   request.symbol   =Symbol();                              // 交易品种
   request.volume   =volume;                                // 交易量
   request.type     =type;                                  // 订单类型
   request.price    =price;                                 // 交易价格
   request.deviation=slip;                                  // 可允许的价格偏差
   request.magic    =magicnumber;                           // 订单幻数
//--- 发送请求
   if(!OrderSend(request,result))
     {
      //--- 显示数据失败
      PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f at %.5f error %d",
                  request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());
      return (false);
     }
//--- 通知成功操作
   PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
   return (true);
  }

另见

