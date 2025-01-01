文档部分
MQL5参考使用DirectXDXContextGetDepth 

DXContextGetDepth

获取渲染画帧的深度缓冲区。

bool  DXContextGetDepth(
   int    context,      // 图形环境句柄  
   float&  image[]      // 深度值数组 
   );

参数

context

[in]  在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。

image

[out]  渲染画帧深度缓冲区值的数组。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

返回的缓冲区包含能够以相对单位（从0.0到1.0）在DXContextGetColors()中获得的渲染画帧的每个像素的深度。