- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
获取渲染画帧的深度缓冲区。
bool DXContextGetDepth(
参数
context
[in] 在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。
image
[out] 渲染画帧深度缓冲区值的数组。
返回值
如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。
注意
返回的缓冲区包含能够以相对单位（从0.0到1.0）在DXContextGetColors()中获得的渲染画帧的每个像素的深度。