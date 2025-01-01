客户端事件

在客户端下载程序后（EA交易或者自定义指标）就开始全局变量初始化过程，发送初始化事件，通过OnInit()事件处理器处理过程，当安全性和/或时间表改变时，该程序在MetaEditor编辑器中编译之后，事件生成，EA交易或者自定义指标设置窗口中输入参量改变。在账户改变之后，EA交易也可以初始化，初始化事件不只是为脚本创建的。

在全局变量初始化和程序（EA交易和自定义指标）加载之前，客户端向程序发送Deinit事件。当客户端关闭时，Deinit就会生成，当图表关闭时，安全性和/或时间表改变，成功的程序重编辑，当输入参量改变，账户改变。

无法初始化 可以从参量中获得，通过 OnDeinit() 函数传递，OnDeinit() 函数的运行仅限于2.5秒，如果在此期间，函数没完成，会强制终止，Deinit事件不只为脚本创建的。

Start是加载脚本或服务后用于启动脚本或服务的特殊事件。它通过OnStart函数处理。Start事件不被传递到EA和自定义指标。

如果有新的引用，NewTick事件会生成，通过EA交易的附加OnTick()过程。当先前引用的OnTick函数正在处理的时候，新的引用就会接收，新的引用会被EA交易忽视，因为类似事件不会列入队伍里。

当程序运行时，接收到的所有新的引用都会忽视，直到OnTick()完成。只有在接收新引用后该函数才会运行，无论自动交易是否允许NewTick事件都会产生（"Allow/prohibit Auto trading"按钮），自动交易引用禁止，EA交易发送的交易请求是不允许的，而EA交易仍旧进行。

自动交易禁令通过按适当按钮会停止当前执行的OnTick()函数，当EA交易属性开始时。

计算事件只在指标完成初始化事件并改变价格数据后开始生成，通过 OnCalculate 函数执行。

定时器 事件通过EA交易客户端定期执行，并通过EventSetTimer 函数被定时器激活。通常情况下，该函数通过OnInit调用。定时器事件过程通过OnTimer函数执行。在EA交易操作完成之后，有必要通过EventKillTimer函数删除定时器，通常叫做OnDeinit函数。

当交易服务器完成一个交易操作，交易事件生成，交易事件通过 OnTrade() 函数处理，有如下操作步骤：

发送、修改或者删除待办订单；

因为金额不满或者延期而取消待办订单；

激活待办订单；

打开，增加或者关闭位置（或者部分位置）；

修改打开位置（改变站点-止损数值和/或目标数值）。

当在交易账户上执行一些明确活动时，它的状态会发生变化。这种活动包括：

在服务器上激活挂单和止损订单；

在交易服务器上执行操作。

这些操作的结果会执行以下交易事务：

处理交易请求；

改变持仓订单；

改变订单历史记录；

改变交易历史记录；

改变持仓。

例如，当发送市场买入订单时，它会被处理，为账户创建相应的买入订单，然后执行订单并从持仓列表中移除，添加到历史订单，而相应的交易也会添加到历史记录并创建新的持仓。所有这些操作都是交易操作。在程序端到达这种事务就是交易事务事件。该事件通过 OnTradeTransaction 函数处理。

测试事件在EA交易测试历史数据完毕后产生，该事件通过 OnTester() 函数处理。

TesterInit 事件在初次优化通过之前，随着优化的启动，在策略测试中生成。TesterInit事件通过OnTesterInit()函数处理。

TesterPass 事件在收到新数据帧时生成。TesterPass事件通过OnTesterPass()函数处理。

TesterDeinit 事件在EA交易优化结束后，在策略测试中生成。TesterDeinit事件通过OnTesterDeinit()函数处理。

当用户使用图表时，客户端产生事件，即ChartEvent ：

自定义事件ChartEvent，可以通过使用EventChartCustom函数以任何MQL5程序发送到EA交易中，该事件通过函数 OnChartEvent 处理。

BookEvent 事件在市场深度改变后通过客户端产生，通过 OnBookEvent函数执行，开始BookEvent程序特定交易对象，有必要通过 MarketBookAdd 函数为该事件订阅交易对象。

为从BookEvent中取消特定的交易品种，调用 MarketBookRelease 函数是有必要的。BookEvent事件是广播类型事件-它表示足以为一个事件订阅一个EA交易，而其他所有EA交易都有OnBookEvent事件，都会接收它。有必要分析交易品种的名称，以一个参量传递处理器。

