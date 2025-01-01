交易请求结构 (MqlTradeRequest)

客户端与交易服务器执行其他安置操作相互作用，通过使用交易请求来执行。交易请求由特殊预定MqlTradeRequest类型的结构来体现，包含必要的执行交易订单。该请求执行结果由MqlTradeResult的类型结构来表示。

struct MqlTradeRequest

{

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action; // 交易操作类型

ulong magic; // EA交易 ID (幻数)

ulong order; // 订单号

string symbol; // 交易的交易品种

double volume; // 一手需求的交易量

double price; // 价格

double stoplimit; // 订单止损限价点位

double sl; // 订单止损价位点位

double tp; // 订单盈利价位点位

ulong deviation; // 需求价格最可能的偏差

ENUM_ORDER_TYPE type; // 订单类型

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling; // 订单执行类型

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time; // 订单执行时间

datetime expiration; // 订单终止期 (为 ORDER_TIME_SPECIFIED 类型订单)

string comment; // 订单注释

ulong position; // 持仓编号

ulong position_by; // 反向持仓编号

};

字段描述

字段 描述 操作 交易操作类型，可以是 ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS 项目值中的一个。 幻数 EA交易ID，允许操作分析交易命令过程，当发送交易请求时，每个EA交易都能建立自己独特的ID 订单 订单命令按钮，用来修改待办订单。 交易品种 交易品种命令，不需要修改命令和关闭放置操作。 交易量 要求命令成交手数，标识每笔订单真实成交量取决于订单执行类型。 价格 价格，必须执行到达命令，交易品种的市场底单，它的执行类型是“市场执行”（SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET） ， TRADE_ACTION_DEAL 类型，不要求价格说明。 stoplimit 价格价值，当价格达到price值时（必要条件），Limit安置待办订单，直到待办订单部能安置。 sl 在不利于价格活动的情况下的止损数值 tp 在优惠价格活动的情况下目标数值 偏差 最大价格偏差，指定在 points 中 类型 命令类型，可以是 ENUM_ORDER_TYPE项目值中的一个 type_filling 命令执行类型，可以是 ENUM_ORDER_TYPE_FILLING 项目值中的一个 type_time 命令终结类型，可以是 ENUM_ORDER_TYPE_TIME 项目值中的一个 到期 命令终结期限（ ORDER_TIME_SPECIFIED 命令类型） 注释 命令注解文本

当在锁仓系统更改持仓或平仓时，要确保指明其单号(MqlTradeRequest::position)。而在单边系统，虽然是通过交易品种名称来确定持仓，也可以指明单号。

发送执行命令 交易操作 需要使用 OrderSend() 函数。对于每个交易操作来说都需要指定强制域；也需要填满可选域。有7个可行情况发送交易命令：

请求执行

开仓交易命令在执行请求模式中（交易根据现行价格要求），需要指定如下9种域：

执行

交易品种

交易量

价格

止损水平

盈利水平

误差

类型

_filling类型

也有可能指定“magic”和“comment” 域值

立即执行

开仓交易命令在立即执行模式中（流动价格交易），要求如下9种域的规格：

执行

交易品种

交易量

价格

止损水平

盈利水平

误差

类型

_filling类型

有可能指定“magic” 和“comment”域值。

买卖执行

开仓交易命令在买卖执行方式中，要求指定如下5中域：

执行

交易品种

交易量

类型

_filling类型

也有可能指定“magic” 和“comment”域值。

交易执行

这是一个在交易执行模式下持仓的交易订单。它需要指定以下5个字段：

执行

交易品种

交易量

类型

_filling类型

也有可能指定“magic” 和“comment”域值。

打开买入持仓TRADE_ACTION_DEAL 交易操作的示例：

#define EXPERT_MAGIC 123456 // EA交易的幻数

//+------------------------------------------------------------------+

//| 打开买入持仓 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- 请求的参数

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // 交易操作类型

request.symbol =Symbol(); // 交易品种

request.volume =0.1; // 0.1手交易量

request.type =ORDER_TYPE_BUY; // 订单类型

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // 持仓价格

request.deviation=5; // 允许价格偏差

request.magic =EXPERT_MAGIC; // 订单幻数

//--- 发送请求

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // 如果不能发送请求，输出错误代码

//--- 操作信息

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



打开卖出持仓TRADE_ACTION_DEAL 交易操作的示例：

#define EXPERT_MAGIC 123456 // EA交易的幻数

//+------------------------------------------------------------------+

//| 打开卖出持仓 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- 请求参数

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // 交易操作类型

request.symbol =Symbol(); // 交易品种

request.volume =0.2; // 0.2 手交易量

request.type =ORDER_TYPE_SELL; // 订单类型

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // 持仓价格

request.deviation=5; // 允许价格偏差

request.magic =EXPERT_MAGIC; // 订单幻数

//--- 发送请求

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // 如果不能发送请求，输出错误代码

//--- 操作信息

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



平仓TRADE_ACTION_DEAL 交易操作的示例：

#define EXPERT_MAGIC 123456 // EA交易的幻数

//+------------------------------------------------------------------+

//| 关闭全部持仓 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // 持仓数

//--- 重做所有持仓

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- 订单的参数

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // 持仓价格

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // 交易品种

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // 小数位数

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // 持仓的幻数

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // 持仓交易量

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // 持仓类型

//--- 输出持仓信息

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

magic);

//--- 如果幻数匹配

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- 归零请求和结果值

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- 设置操作参数

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // 交易操作类型

request.position =position_ticket; // 持仓价格

request.symbol =position_symbol; // 交易品种

request.volume =volume; // 持仓交易量

request.deviation=5; // 允许价格偏差

request.magic =EXPERT_MAGIC; // 持仓幻数

//--- 根据持仓类型设置价格和订单类型

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

request.type =ORDER_TYPE_SELL;

}

else

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

request.type =ORDER_TYPE_BUY;

}

//--- 输出关闭信息

PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- 发送请求

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // 如果不能发送请求，输出错误代码

//--- 操作信息

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//---

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

SL & TP修正

交易命令在StopLoss 和/或 TakeProfit 价格水平上修改，要求指定如下4种域：

执行

交易品种

止损水平

盈利水平

更改持仓止损和止赢值的 TRADE_ACTION_SLTP 交易操作的示例：

#define EXPERT_MAGIC 123456 // EA交易的幻数

//+------------------------------------------------------------------+

//| 更改持仓的止损和止赢 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // 持仓数

//--- 重做所有持仓

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 订单的参数

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// 持仓价格

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // 交易品种

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // 小数位数

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // 持仓的幻数

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // 持仓交易量

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // 持仓止损

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // 持仓止赢

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // type of the position

//--- 输出持仓信息

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- 如果幻数匹配，不定义止损和止赢

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- 计算当前价格水平

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- 如果最小值被接受，那么当前平仓价的点数偏距不设置

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // 设置当前平仓价的150点偏距

else

stop_level+=50; // 为了可靠性而设置偏距到(SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) 点



//--- 计算并凑整止损和止赢值

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask-price_level,digits);

}

//--- 归零请求和结果值

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- 设置操作参数

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // 交易操作类型

request.position=position_ticket; // 持仓价格

request.symbol=position_symbol; // 交易品种

request.sl =sl; // 持仓止损

request.tp =tp; // 持仓止赢

request.magic=EXPERT_MAGIC; // 持仓的幻数

//--- 输出更改信息

PrintFormat("Modify #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- 发送请求

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // 如果不能发送请求，输出错误代码

//--- 操作信息

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

待办订单

交易命令安置在待办订单中，要求指定如下11种域：

行动

交易品种

交易量

价格

限制停止

止损水平

盈利水平

类型

_filling 类型

_time 类型

期满

也有可能指定“magic” 和“comment”域值。

下挂单 TRADE_ACTION_PENDING 交易操作的示例：

#property description "Example of placing pending orders"

#property script_show_inputs

#define EXPERT_MAGIC 123456 // EA交易的幻数

input ENUM_ORDER_TYPE orderType=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // 订单类型

//+------------------------------------------------------------------+

//| 下挂单 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- 下挂单的参数

request.action =TRADE_ACTION_PENDING; // 交易操作类型

request.symbol =Symbol(); // 交易品种

request.volume =0.1; //0.1手交易量

request.deviation=2; // 允许价格偏差

request.magic =EXPERT_MAGIC; // 订单幻数

int offset = 50; // 以点数从当前价抵消下单

double price; // 订单触动价

double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); // value of point

int digits=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); // 小数位数 (精确度)

//--- 检查操作类型

if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // 订单类型

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; // 持仓价格

request.price =NormalizeDouble(price,digits); //正常开盘价

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // order type

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point; // 持仓价

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // 正常开盘价

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_STOP; // 订单类型

price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // 开盘价

request.price=NormalizeDouble(price,digits); // 正常开盘价

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_STOP; // 订单类型

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point; // 开盘价

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // 正常开盘价

}

else Alert("This example is only for placing pending orders"); // 如果没有挂单被选择

//--- 发送请求

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // 如果不能发送请求，输出错误代码

//--- 操作信息

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+

修改待办订单

交易命令在待办订单价格中修改，它要求指定如下7种域：

行动

命令

价格

止损水平

盈利水平

_time类型

期满

更改挂单价格水平的 TRADE_ACTION_MODIFY 交易操作的示例：

#define EXPERT_MAGIC 123456 // EA交易的幻数

//+------------------------------------------------------------------+

//| 更改挂单 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // 已下挂单的总数

//--- 重做所有已下的挂单

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 订单参数

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // 订单价格

string order_symbol=Symbol(); // 交易品种

int digits=(int)SymbolInfoInteger(order_symbol,SYMBOL_DIGITS); // 小数位数

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // 订单的幻数

double volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT); // 订单的当前交易量

double sl=OrderGetDouble(ORDER_SL); // 订单的当前止损

double tp=OrderGetDouble(ORDER_TP); // 订单的当前止赢

ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); // 订单类型

int offset = 50; // 以点数从当前价抵消下单

double price; // 订单触动价

double point=SymbolInfoDouble(order_symbol,SYMBOL_POINT); // 点值

//--- 输出订单信息

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

order_ticket,

order_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- 如果幻数匹配，不定义止损和止赢

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

request.action=TRADE_ACTION_MODIFY; // 交易操作类型

request.order = OrderGetTicket(i); // 订单价格

request.symbol =Symbol(); // symbol

request.deviation=5; // 允许价格偏差

//--- 根据持仓类型设置价格水平，订单的止损和止赢

if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // 正常开盘价

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // 正常开盘价

}

else if(type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // 正常开盘价

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // 正常开盘价

}

//--- 发送请求

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // 如果不能发送请求，输出错误代码

//--- 操作信息

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//--- 归零请求和结果值

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

删除协办订单

交易命令删除一个待办订单，它要求指定如下2种域

行动

命令

删除挂单的TRADE_ACTION_REMOVE 交易操作的示例：

#define EXPERT_MAGIC 123456 // EA交易的幻数

//+------------------------------------------------------------------+

//| 删除挂单 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // 下挂单的总数

//--- 重做所有已下的挂单

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // order ticket

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // 订单的幻数

//--- 如果幻数匹配

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- 归零请求和结果值

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- 设置持仓参数

request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; // 交易操作的类型

request.order = order_ticket; // 订单价格

//--- 发送请求

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // 如果不能发送请求，输出错误代码

//--- 操作信息

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

另见

结构和类， 交易函数，订单属性