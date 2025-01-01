文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构数据结构交易请求结构 

交易请求结构 (MqlTradeRequest)

客户端与交易服务器执行其他安置操作相互作用，通过使用交易请求来执行。交易请求由特殊预定MqlTradeRequest类型的结构来体现，包含必要的执行交易订单。该请求执行结果由MqlTradeResult的类型结构来表示。

struct MqlTradeRequest
  {
   ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS    action;           // 交易操作类型
   ulong                         magic;            // EA交易 ID (幻数)
   ulong                         order;            // 订单号
   string                        symbol;           // 交易的交易品种
   double                        volume;           // 一手需求的交易量
   double                        price;            // 价格
   double                        stoplimit;        // 订单止损限价点位
   double                        sl;               // 订单止损价位点位
   double                        tp;               // 订单盈利价位点位
   ulong                         deviation;        // 需求价格最可能的偏差
   ENUM_ORDER_TYPE               type;             // 订单类型
   ENUM_ORDER_TYPE_FILLING       type_filling;     // 订单执行类型
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME          type_time;        // 订单执行时间
   datetime                      expiration;       // 订单终止期 (为 ORDER_TIME_SPECIFIED 类型订单)
   string                        comment;          // 订单注释
   ulong                         position;         // 持仓编号
   ulong                         position_by;      // 反向持仓编号
  };

字段描述

字段

描述

操作

交易操作类型，可以是 ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS 项目值中的一个。

幻数

EA交易ID，允许操作分析交易命令过程，当发送交易请求时，每个EA交易都能建立自己独特的ID

订单

订单命令按钮，用来修改待办订单。

交易品种

交易品种命令，不需要修改命令和关闭放置操作。

交易量

要求命令成交手数，标识每笔订单真实成交量取决于订单执行类型

价格

价格，必须执行到达命令，交易品种的市场底单，它的执行类型是“市场执行”（SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET）TRADE_ACTION_DEAL 类型，不要求价格说明。

stoplimit

价格价值，当价格达到price值时（必要条件），Limit安置待办订单，直到待办订单部能安置。

 

sl

在不利于价格活动的情况下的止损数值

tp

在优惠价格活动的情况下目标数值

偏差

最大价格偏差，指定在 points

类型

命令类型，可以是 ENUM_ORDER_TYPE项目值中的一个

 

type_filling

命令执行类型，可以是 ENUM_ORDER_TYPE_FILLING 项目值中的一个

type_time

命令终结类型，可以是 ENUM_ORDER_TYPE_TIME 项目值中的一个

到期

命令终结期限（ ORDER_TIME_SPECIFIED 命令类型）

注释

命令注解文本

当在锁仓系统更改持仓或平仓时，要确保指明其单号(MqlTradeRequest::position)。而在单边系统，虽然是通过交易品种名称来确定持仓，也可以指明单号。

发送执行命令 交易操作 需要使用 OrderSend() 函数。对于每个交易操作来说都需要指定强制域；也需要填满可选域。有7个可行情况发送交易命令：

请求执行

开仓交易命令在执行请求模式中（交易根据现行价格要求），需要指定如下9种域：

  • 执行
  • 交易品种
  • 交易量
  • 价格
  • 止损水平
  • 盈利水平
  • 误差
  • 类型
  • _filling类型

也有可能指定“magic”和“comment” 域值

立即执行

开仓交易命令在立即执行模式中（流动价格交易），要求如下9种域的规格：

  • 执行
  • 交易品种
  • 交易量
  • 价格
  • 止损水平
  • 盈利水平
  • 误差
  • 类型
  • _filling类型

有可能指定“magic” 和“comment”域值。

买卖执行

开仓交易命令在买卖执行方式中，要求指定如下5中域：

  • 执行
  • 交易品种
  • 交易量
  • 类型
  • _filling类型

也有可能指定“magic” 和“comment”域值。

交易执行

这是一个在交易执行模式下持仓的交易订单。它需要指定以下5个字段：

  • 执行
  • 交易品种
  • 交易量
  • 类型
  • _filling类型

也有可能指定“magic” 和“comment”域值。

打开买入持仓TRADE_ACTION_DEAL 交易操作的示例：

#define EXPERT_MAGIC 123456   // EA交易的幻数
//+------------------------------------------------------------------+
//| 打开买入持仓                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
//--- 请求的参数
   request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                     // 交易操作类型
   request.symbol   =Symbol();                              // 交易品种
   request.volume   =0.1;                                   // 0.1手交易量 
   request.type     =ORDER_TYPE_BUY;                        // 订单类型
   request.price    =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // 持仓价格
   request.deviation=5;                                     // 允许价格偏差
   request.magic    =EXPERT_MAGIC;                          // 订单幻数
//--- 发送请求
   if(!OrderSend(request,result))
      PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());     // 如果不能发送请求，输出错误代码
//--- 操作信息
   PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
打开卖出持仓TRADE_ACTION_DEAL 交易操作的示例：

#define EXPERT_MAGIC 123456   // EA交易的幻数
//+------------------------------------------------------------------+
//| 打开卖出持仓                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
//--- 请求参数
   request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                     // 交易操作类型
   request.symbol   =Symbol();                              // 交易品种
   request.volume   =0.2;                                   // 0.2 手交易量
   request.type     =ORDER_TYPE_SELL;                       // 订单类型
   request.price    =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // 持仓价格
   request.deviation=5;                                     // 允许价格偏差
   request.magic    =EXPERT_MAGIC;                          // 订单幻数
//--- 发送请求
   if(!OrderSend(request,result))
      PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());     // 如果不能发送请求，输出错误代码
//--- 操作信息
   PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
平仓TRADE_ACTION_DEAL 交易操作的示例：

#define EXPERT_MAGIC 123456   // EA交易的幻数
//+------------------------------------------------------------------+
//| 关闭全部持仓                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult  result;
   int total=PositionsTotal(); // 持仓数   
//--- 重做所有持仓
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      //--- 订单的参数
      ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);                                      // 持仓价格
      string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                        // 交易品种 
      int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS);              // 小数位数
      ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                                  // 持仓的幻数
      double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                                 // 持仓交易量
      ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);    // 持仓类型
      //--- 输出持仓信息
      PrintFormat("#%I64u %s  %s  %.2f  %s [%I64d]",
                  position_ticket,
                  position_symbol,
                  EnumToString(type),
                  volume,
                  DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),
                  magic);
      //--- 如果幻数匹配
      if(magic==EXPERT_MAGIC)
        {
         //--- 归零请求和结果值
         ZeroMemory(request);
         ZeroMemory(result);
         //--- 设置操作参数
         request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;        // 交易操作类型
         request.position =position_ticket;          // 持仓价格
         request.symbol   =position_symbol;          // 交易品种 
         request.volume   =volume;                   // 持仓交易量
         request.deviation=5;                        // 允许价格偏差
         request.magic    =EXPERT_MAGIC;             // 持仓幻数
         //--- 根据持仓类型设置价格和订单类型 
         if(type==POSITION_TYPE_BUY)
           {
            request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);
            request.type =ORDER_TYPE_SELL;
           }
         else
           {
            request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);
            request.type =ORDER_TYPE_BUY;
           }
         //--- 输出关闭信息
         PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));
         //--- 发送请求
         if(!OrderSend(request,result))
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // 如果不能发送请求，输出错误代码
         //--- 操作信息   
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
         //---
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

SL & TP修正

交易命令在StopLoss 和/或 TakeProfit 价格水平上修改，要求指定如下4种域：

  • 执行
  • 交易品种
  • 止损水平
  • 盈利水平

更改持仓止损和止赢值的 TRADE_ACTION_SLTP 交易操作的示例：

#define EXPERT_MAGIC 123456  // EA交易的幻数
//+------------------------------------------------------------------+
//| 更改持仓的止损和止赢                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult  result;
   int total=PositionsTotal(); // 持仓数   
//--- 重做所有持仓
   for(int i=0; i<total; i++)
     {
      //--- 订单的参数
      ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);// 持仓价格
      string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // 交易品种 
      int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // 小数位数
      ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // 持仓的幻数
      double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);    // 持仓交易量
      double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL);  // 持仓止损
      double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP);  // 持仓止赢
      ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);  // type of the position
      //--- 输出持仓信息
      PrintFormat("#%I64u %s  %s  %.2f  %s  sl: %s  tp: %s  [%I64d]",
                  position_ticket,
                  position_symbol,
                  EnumToString(type),
                  volume,
                  DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),
                  DoubleToString(sl,digits),
                  DoubleToString(tp,digits),
                  magic);
      //--- 如果幻数匹配，不定义止损和止赢
      if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)
        {
         //--- 计算当前价格水平
         double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
         double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);
         double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);
         int    stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
         double price_level;
         //--- 如果最小值被接受，那么当前平仓价的点数偏距不设置
         if(stop_level<=0)
            stop_level=150; // 设置当前平仓价的150点偏距
         else
            stop_level+=50; // 为了可靠性而设置偏距到(SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) 点
 
         //--- 计算并凑整止损和止赢值
         price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);
         if(type==POSITION_TYPE_BUY)
           {
            sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);
            tp=NormalizeDouble(bid+price_level,digits);
           }
         else
           {
            sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);
            tp=NormalizeDouble(ask-price_level,digits);
           }
         //--- 归零请求和结果值
         ZeroMemory(request);
         ZeroMemory(result);
         //--- 设置操作参数
         request.action  =TRADE_ACTION_SLTP// 交易操作类型
         request.position=position_ticket;   // 持仓价格
         request.symbol=position_symbol;     // 交易品种 
         request.sl      =sl;                // 持仓止损
         request.tp      =tp;                // 持仓止赢
         request.magic=EXPERT_MAGIC;         // 持仓的幻数
         //--- 输出更改信息
         PrintFormat("Modify #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));
         //--- 发送请求
         if(!OrderSend(request,result))
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // 如果不能发送请求，输出错误代码
         //--- 操作信息   
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

待办订单

交易命令安置在待办订单中，要求指定如下11种域：

  • 行动
  • 交易品种
  • 交易量
  • 价格
  • 限制停止
  • 止损水平
  • 盈利水平
  • 类型
  • _filling 类型
  • _time 类型
  • 期满

也有可能指定“magic” 和“comment”域值。

下挂单 TRADE_ACTION_PENDING 交易操作的示例：

#property description "Example of placing pending orders"
#property script_show_inputs
#define EXPERT_MAGIC 123456                             // EA交易的幻数
input ENUM_ORDER_TYPE orderType=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;   // 订单类型
//+------------------------------------------------------------------+
//| 下挂单                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
//--- 下挂单的参数
   request.action   =TRADE_ACTION_PENDING;                             // 交易操作类型
   request.symbol   =Symbol();                                         // 交易品种
   request.volume   =0.1;                                              //0.1手交易量
   request.deviation=2;                                                // 允许价格偏差
   request.magic    =EXPERT_MAGIC;                                     // 订单幻数
   int offset = 50;                                                    // 以点数从当前价抵消下单
   double price;                                                       // 订单触动价
   double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);                // value of point
   int digits=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);                // 小数位数 (精确度)
   //--- 检查操作类型
   if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
     {
      request.type     =ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;                          // 订单类型
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;        // 持仓价格 
      request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                 //正常开盘价 
     }
   else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
     {
      request.type     =ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;                          // order type
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point;         // 持仓价 
      request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                  // 正常开盘价 
     }
   else if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
     {
      request.type =ORDER_TYPE_BUY_STOP;                                // 订单类型
      price        =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // 开盘价 
      request.price=NormalizeDouble(price,digits);                      // 正常开盘价 
     }
   else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_STOP)
     {
      request.type     =ORDER_TYPE_SELL_STOP;                           // 订单类型
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point;         // 开盘价 
      request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                  // 正常开盘价 
     }
   else Alert("This example is only for placing pending orders");   // 如果没有挂单被选择
//--- 发送请求
   if(!OrderSend(request,result))
      PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());                 // 如果不能发送请求，输出错误代码
//--- 操作信息
   PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

修改待办订单

交易命令在待办订单价格中修改，它要求指定如下7种域：

  • 行动
  • 命令
  • 价格
  • 止损水平
  • 盈利水平
  • _time类型
  • 期满

更改挂单价格水平的 TRADE_ACTION_MODIFY 交易操作的示例：

#define EXPERT_MAGIC 123456  // EA交易的幻数
//+------------------------------------------------------------------+
//| 更改挂单                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
   int total=OrdersTotal(); // 已下挂单的总数
//--- 重做所有已下的挂单
   for(int i=0; i<total; i++)
     {
      //--- 订单参数
      ulong  order_ticket=OrderGetTicket(i);                             // 订单价格
      string order_symbol=Symbol();                                      // 交易品种
      int    digits=(int)SymbolInfoInteger(order_symbol,SYMBOL_DIGITS);  // 小数位数
      ulong  magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);                         // 订单的幻数
      double volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);                // 订单的当前交易量
      double sl=OrderGetDouble(ORDER_SL);                                // 订单的当前止损
      double tp=OrderGetDouble(ORDER_TP);                                // 订单的当前止赢
      ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); // 订单类型
      int offset = 50;                                                   // 以点数从当前价抵消下单
      double price;                                                      // 订单触动价
      double point=SymbolInfoDouble(order_symbol,SYMBOL_POINT);          // 点值
      //--- 输出订单信息
      PrintFormat("#%I64u %s  %s  %.2f  %s  sl: %s  tp: %s  [%I64d]",
                  order_ticket,
                  order_symbol,
                  EnumToString(type),
                  volume,
                  DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),
                  DoubleToString(sl,digits),
                  DoubleToString(tp,digits),
                  magic);
      //--- 如果幻数匹配，不定义止损和止赢
      if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)
        {
         request.action=TRADE_ACTION_MODIFY;                           // 交易操作类型
         request.order = OrderGetTicket(i);                            // 订单价格
         request.symbol   =Symbol();                                   // symbol
         request.deviation=5;                                          // 允许价格偏差
        //--- 根据持仓类型设置价格水平，订单的止损和止赢
         if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
           {
            price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; 
            request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);
            request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);
            request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                // 正常开盘价
           }
         else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
           {
           price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point; 
            request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);
            request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);
            request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                 // 正常开盘价
           }
         else if(type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
           {
           price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; 
            request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);
            request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);
            request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                 // 正常开盘价
           }
         else if(type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)
           {
           price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point; 
            request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);
            request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);
            request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                 // 正常开盘价
           }
         //--- 发送请求
         if(!OrderSend(request,result))
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // 如果不能发送请求，输出错误代码
         //--- 操作信息   
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
         //--- 归零请求和结果值
         ZeroMemory(request);
         ZeroMemory(result);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

删除协办订单

交易命令删除一个待办订单，它要求指定如下2种域

  • 行动
  • 命令

删除挂单的TRADE_ACTION_REMOVE 交易操作的示例：

#define EXPERT_MAGIC 123456  // EA交易的幻数
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除挂单                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 声明并初始化交易请求和交易请求结果
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
   int total=OrdersTotal(); // 下挂单的总数
//--- 重做所有已下的挂单
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      ulong  order_ticket=OrderGetTicket(i);                   // order ticket
      ulong  magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);               // 订单的幻数
      //--- 如果幻数匹配
      if(magic==EXPERT_MAGIC)
        {
         //--- 归零请求和结果值
         ZeroMemory(request);
         ZeroMemory(result);
         //--- 设置持仓参数     
         request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;                   // 交易操作的类型
         request.order = order_ticket;                         // 订单价格
         //--- 发送请求
         if(!OrderSend(request,result))
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // 如果不能发送请求，输出错误代码
         //--- 操作信息   
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

另见

结构和类交易函数订单属性