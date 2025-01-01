- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectsDeleteAll
从指定图表中删除所有物件，指定图表子窗口，指定类型。
|
int ObjectsDeleteAll(
使用对象名称的前缀移除所有指定类型的对象。
|
int ObjectsDeleteAll(
参量
chart_id
[in] 图表标识符。0代表当前图表。
prefix
[in] 对象名称前缀：所有名称以这组字符开头的对象都将从图表移除。您可以指定前缀为 'name' 或 'name*' – 两种变量的工作相同。如果空字符串设定为前缀，那么所有可能名称的对象都将被移除。
sub_window=-1
[in] 图表子窗口号码。0代表主要图表窗口，-1代表图表子窗口，包括主窗口。
type=-1
[in] 物件类型。值可以是 ENUM_OBJECT 值中一个，-1表示全部类型。
返回值
返回删除物件的数量。阅读更多关于 错误 信息，调用 GetLastError()。
注意
该函数使用同步调用，这意味着这个函数等待执行在调用之前已入列图表的所有命令，这就是该函数耗费时间的原因。当处理图表上的大量对象时应该考虑这个特性。
示例：
|
