#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property script_show_inputs



enum ENUM_REMOVE_MODE

{

REMOVE_MODE_TRADE_ARROWS, // 删除全部箭头

REMOVE_MODE_AUTOTRADE // 删除全部自动交易箭头

};



input ENUM_REMOVE_MODE InpRemoveMethod = REMOVE_MODE_TRADE_ARROWS; /*Remove Method*/ // 全部箭头或者仅自动交易箭头



//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 图表 ID 和删除对象的数量

long chart_id=ChartID();

int count=0;



ResetLastError();

//--- 如果选择了删除全部箭头对象

//--- 删除全部 OBJ_ARROW_BUY 和 OBJ_ARROW_SELL 类型的对象, 进而删除全部自动交易图标,

//--- 也删除图表上相同类型的其他对象

if(InpRemoveMethod==REMOVE_MODE_TRADE_ARROWS)

{

count+=ObjectsDeleteAll(chart_id, -1, OBJ_ARROW_BUY);

count+=ObjectsDeleteAll(chart_id, -1, OBJ_ARROW_SELL);

}



//--- 如果您选择仅删除自动交易图标

//--- 删除全部在名称中包含 "autotrade" 子字符串的对象

//--- 删除全部自动交易图标并保留其它箭头对象

else

{

count=ObjectsDeleteAll(chart_id, "autotrade");

}



//--- 如果在删除图形对象时发生错误, 则报告错误并终止操作

if(GetLastError()!=ERR_SUCCESS)

{

PrintFormat("ObjectsDeleteAll() failed. Error %d. count=%d", GetLastError(), count);

return;

}



//--- 更新图表以立即反映变化

ChartRedraw(chart_id);



//--- 在日志中设置删除箭头对象的数量

string type=(InpRemoveMethod==REMOVE_MODE_TRADE_ARROWS ? "OBJ_ARROW_BUY and OBJ_ARROW_SELL" : "with prefix \"autotrade\"");

PrintFormat("%d objects %s removed", count, type);

/*

result for InpRemoveMethod = REMOVE_MODE_TRADE_ARROWS:

116 objects OBJ_ARROW_BUY and OBJ_ARROW_SELL removed



result for InpRemoveMethod = REMOVE_MODE_AUTOTRADE:

131 objects with prefix "autotrade" removed

*/

}