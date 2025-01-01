文档部分
StringFill

通过指定交易品种填充所选字符串。

bool  StringFill(
   string&   string_var,       // 要添加的字符串
   ushort    character         // 添加字符串的交易品种
   );

参量

string_var

[in][out]  字符串，通过所选交易品种填充。

character

[in]  交易品种，字符串填充。

返回值

如果成功返回true，否则是false，获得 错误代码 调用 GetLastError()

注释

正确填充字符串表示交易品种直接插入字符串而无需使用新字符串添加或复制的过渡性操作，这样缩短的操作时间。

示例：

void OnStart()
  {
   string str;
   StringInit(str,20,'_');
   Print("str = ",str);
   StringFill(str,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = "StringBufferLen(str));
  }
// 结果
//   str = ____________________
//   str =  : StringBufferLen(str) = 20
//

另见

