#include <Trade\Trade.mqh>

#define MAGIC (123)



//--- 输入参数

input string InpFileNameOK = "ok.wav"; // 成功音频文件

input string InpFileNameErr = "timeout.wav"; // 错误音频文件

input ENUM_ORDER_TYPE InpOrderType = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // 订单类型

input double InpLots = 0.1; // 手数



//--- 全局变量

CTrade ExtTrade;



//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 根据交易品种设置来设置幻数和订单执行类型

ExtTrade.SetExpertMagicNumber(MAGIC);

ExtTrade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());

//--- 调用带有声音回放的下订单或开仓函数

OrderSendWithAudio();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 该函数下订单或开仓 |

//| 以及播放成功或失败的声音 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderSendWithAudio(void)

{

bool res=true;

MqlTick tick= {};



ResetLastError();

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

PlaySound(InpFileNameErr);

return;

}

//--- 向服务器发送请求

switch(InpOrderType)

{

case ORDER_TYPE_BUY :

res=ExtTrade.Buy(InpLots);

break;

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT :

res=ExtTrade.BuyLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask-100*Point(),Digits()));

break;

case ORDER_TYPE_BUY_STOP :

res=ExtTrade.BuyStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask+100*Point(),Digits()));

break;

case ORDER_TYPE_SELL :

res=ExtTrade.Sell(InpLots);

break;

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT :

res=ExtTrade.SellLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid+100*Point(),Digits()));

break;

case ORDER_TYPE_SELL_STOP :

res=ExtTrade.SellStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid-100*Point(),Digits()));

break;

default :

res=false;

}

if(!res)

Print("Error ",GetLastError());

Print(ExtTrade.ResultRetcodeDescription());



//--- 如果请求被接受，则播放ok.wav声音

if(ExtTrade.ResultRetcode()==TRADE_RETCODE_DONE)

PlaySound(InpFileNameOK);

else

PlaySound(InpFileNameErr);

}