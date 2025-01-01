|
#include <Trade\Trade.mqh>
#define MAGIC (123)
//--- 输入参数
input string InpFileNameOK = "ok.wav"; // 成功音频文件
input string InpFileNameErr = "timeout.wav"; // 错误音频文件
input ENUM_ORDER_TYPE InpOrderType = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // 订单类型
input double InpLots = 0.1; // 手数
//--- 全局变量
CTrade ExtTrade;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 根据交易品种设置来设置幻数和订单执行类型
ExtTrade.SetExpertMagicNumber(MAGIC);
ExtTrade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
//--- 调用带有声音回放的下订单或开仓函数
OrderSendWithAudio();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 该函数下订单或开仓 |
//| 以及播放成功或失败的声音 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderSendWithAudio(void)
{
bool res=true;
MqlTick tick= {};
ResetLastError();
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
PlaySound(InpFileNameErr);
return;
}
//--- 向服务器发送请求
switch(InpOrderType)
{
case ORDER_TYPE_BUY :
res=ExtTrade.Buy(InpLots);
break;
case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT :
res=ExtTrade.BuyLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask-100*Point(),Digits()));
break;
case ORDER_TYPE_BUY_STOP :
res=ExtTrade.BuyStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask+100*Point(),Digits()));
break;
case ORDER_TYPE_SELL :
res=ExtTrade.Sell(InpLots);
break;
case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT :
res=ExtTrade.SellLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid+100*Point(),Digits()));
break;
case ORDER_TYPE_SELL_STOP :
res=ExtTrade.SellStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid-100*Point(),Digits()));
break;
default :
res=false;
}
if(!res)
Print("Error ",GetLastError());
Print(ExtTrade.ResultRetcodeDescription());
//--- 如果请求被接受，则播放ok.wav声音
if(ExtTrade.ResultRetcode()==TRADE_RETCODE_DONE)
PlaySound(InpFileNameOK);
else
PlaySound(InpFileNameErr);
}