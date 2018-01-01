- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
当Calculate事件发生时在指标中调用这个函数，来处理价格数据的变化。有两种函数类型。一个指标内只可以使用其中一种。
基于数据数组的计算
int OnCalculate(
基于当前时间周期时间序列的计算
int OnCalculate(
参数
rates_total
[in] 可用于指标计算的price[]数组或输入序列的大小。在第二个函数类型中，当参数值对应于图表中柱形图数量时，启动这种函数类型。
prev_calculated
[in] 包含上一次调用期间OnCalculate()函数的返回值。它的设计旨在跳过自该函数上次启动后没有改变的柱形图。
begin
[in] price[]数组中，有意义数据开始的索引编号。它允许您跳过缺失或初始数据，因为没有正确的值。
price[]
[in] 计算值数组。其中一个价格时间序列或计算过的指标缓冲区可以作为price[]数组进行传递。为计算而传递的数据类型可以使用_AppliedTo预定义变量来定义。
time{}
[in] 柱形图开盘时间值的数组。
open[]
[in] 开盘价格值的数组。
high[]
[in] 最高价格值的数组。
low[]
[in] 最低价格值的数组。
close[]
[in] 收盘价格值的数组。
tick_volume[]
[in] 报价量值的数组。
volume[]
[in] 交易量值的数组。
spread[]
[in] 柱形图点差值的数组。
返回值
int类型值将在下一次函数调用期间作为prev_calculated参数被传递。
注意
如果OnCalculate()函数等于零，则没有指标值显示在客户的数据窗口中。
如果价格数据在最后一次调用OnCalculate()函数之后发生了变化（已加载更深层历史记录或已填充历史记录空白），那么程序端本身则将prev_calculated输入参数设为零。
若要在time[]、open[]、high[]、low[]、 close[]、tick_volume[]、volume[]和spread[]数组中定义索引方向，请调用ArrayGetAsSeries()函数。为了不依赖于默认值，请为数组调用ArraySetAsSeries()函数来进行处理。
当使用第一种函数类型时，在启动指标时用户选择必要的时间序列或指标作为“参数”选项卡中的price[]数据。为此，请在“应用于”字段的下拉列表中指定必要的元素。
若要获取其他mql5程序的自定义指标值，则使用iCustom()函数。它返回后续操作的指标句柄。也可以指定所需的price [] 数组或另一个指标的句柄。这个参数应被传递到自定义指标输入变量列表的最后。
有必要使用OnCalculate()函数返回值和prev_calculated第二个输入参数之间的连接。当调用函数时，prev_calculated函数包含了上一次调用期间OnCalculate()函数的返回值。这使得为计算自定义指标而实现资源节约算法成为可能，以避免重复计算自上一次启动该函数以来没有改变的柱形图。
样例指标
//+------------------------------------------------------------------+
另见
ArrayGetAsSeries、ArraySetAsSeries、iCustom、事件处理函数、程序运行、客户端事件、访问时间序列和指标