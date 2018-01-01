OnCalculate

当Calculate事件发生时在指标中调用这个函数，来处理价格数据的变化。有两种函数类型。一个指标内只可以使用其中一种。

基于数据数组的计算

int OnCalculate(

const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double& price[]

);

基于当前时间周期时间序列的计算

int OnCalculate(

const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime& time[],

const double& open[],

const double& high[],

const double& low[],

const double& close[],

const long& tick_volume[],

const long& volume[],

const int& spread[]

);

参数

rates_total

[in] 可用于指标计算的price[]数组或输入序列的大小。在第二个函数类型中，当参数值对应于图表中柱形图数量时，启动这种函数类型。

prev_calculated

[in] 包含上一次调用期间OnCalculate()函数的返回值。它的设计旨在跳过自该函数上次启动后没有改变的柱形图。

begin

[in] price[]数组中，有意义数据开始的索引编号。它允许您跳过缺失或初始数据，因为没有正确的值。

price[]

[in] 计算值数组。其中一个价格时间序列或计算过的指标缓冲区可以作为price[]数组进行传递。为计算而传递的数据类型可以使用_AppliedTo预定义变量来定义。

time{}

[in] 柱形图开盘时间值的数组。

open[]

[in] 开盘价格值的数组。

high[]

[in] 最高价格值的数组。

low[]

[in] 最低价格值的数组。

close[]

[in] 收盘价格值的数组。

tick_volume[]

[in] 报价量值的数组。

volume[]

[in] 交易量值的数组。

spread[]

[in] 柱形图点差值的数组。

返回值

int类型值将在下一次函数调用期间作为prev_calculated参数被传递。

注意

如果OnCalculate()函数等于零，则没有指标值显示在客户的数据窗口中。

如果价格数据在最后一次调用OnCalculate()函数之后发生了变化（已加载更深层历史记录或已填充历史记录空白），那么程序端本身则将prev_calculated输入参数设为零。

若要在time[]、open[]、high[]、low[]、 close[]、tick_volume[]、volume[]和spread[]数组中定义索引方向，请调用ArrayGetAsSeries()函数。为了不依赖于默认值，请为数组调用ArraySetAsSeries()函数来进行处理。

当使用第一种函数类型时，在启动指标时用户选择必要的时间序列或指标作为“参数”选项卡中的price[]数据。为此，请在“应用于”字段的下拉列表中指定必要的元素。

若要获取其他mql5程序的自定义指标值，则使用iCustom()函数。它返回后续操作的指标句柄。也可以指定所需的price [] 数组或另一个指标的句柄。这个参数应被传递到自定义指标输入变量列表的最后。

有必要使用OnCalculate()函数返回值和prev_calculated第二个输入参数之间的连接。当调用函数时，prev_calculated函数包含了上一次调用期间OnCalculate()函数的返回值。这使得为计算自定义指标而实现资源节约算法成为可能，以避免重复计算自上一次启动该函数以来没有改变的柱形图。

样例指标

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnCalculate_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Sample Momentum indicator calculation"



//---- 指标设置

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 Blue

//---- 输入

input int MomentumPeriod=14; // 计算周期

//---- 指标缓存区

double MomentumBuffer[];

//--- 存储计算周期的全局变量

int IntPeriod;

//+------------------------------------------------------------------+

//| 自定义指标初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- 检查输入参数

if(MomentumPeriod<0)

{

IntPeriod=14;

Print("Period parameter has an incorrect value. The following value is to be used for calculations ",IntPeriod);

}

else

IntPeriod=MomentumPeriod;

//---- 缓冲区

SetIndexBuffer(0,MomentumBuffer,INDICATOR_DATA);

//---- 显示在“数据窗口”和子窗口的指标名称

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Momentum"+"("+string(IntPeriod)+")");

//--- 设置柱形图绘制的开始索引

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,IntPeriod-1);

//--- 将0.0设置为未绘制的空值

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

//--- 显示的指标精确性

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 动量指标计算 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total, // price[] array size

const int prev_calculated, // 之前处理的柱形图的数量

const int begin, //重要数据起点

const double &price[]) // 值数组处理

{

//--- 初始持仓计算

int StartCalcPosition=(IntPeriod-1)+begin;

//---- 如果计算数据不足

if(rates_total<StartCalcPosition)

return(0); // 以零值推出 - 这个指标没有被计算

//--- 正确绘制开始

if(begin>0)

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,StartCalcPosition+(IntPeriod-1));

//--- 开始计算，定义开始位置

int pos=prev_calculated-1;

if(pos<StartCalcPosition)

pos=begin+IntPeriod;

//--- 主计算循环

for(int i=pos;i<rates_total && !IsStopped();i++)

MomentumBuffer[i]=price[i]*100/price[i-IntPeriod];

//--- OnCalculate执行完成。返回后续调用的新prev_calculated值

return(rates_total);

}

另见

ArrayGetAsSeries、ArraySetAsSeries、iCustom、事件处理函数、程序运行、客户端事件、访问时间序列和指标